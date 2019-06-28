Амбітний проект: Ілон Маск розповів про "ракетне таксі"

Ілон Маск повернувся до ідеї, якою марив кілька років тому

Засновник аерокосмічної компанії SpaceX Ілон Маск вже не раз заявляв про свої плани колонізувати Марс. Але, як виявилося, не забув ексцентричний мільярдер і про більш "приземлені" проекти.

У своєму Twitter-блозі він розповів про можливості використання зорельота Starship для польотів на значно короткі відстані – наприклад, між великими містами рідної планети.

Раніше Ілон Маск повідомив про видалення сторінки у Twitter

За словами глави SpaceX, космічний корабель розрахований на 100 посадкових місць при польоті до Марса, але при польотах між земними містами Starship здатний прийняти на борт до 1000 осіб, хоч і з меншим комфортом.

Пасажирам доведеться сидіти у спеціальних кріслах з фіксаторами – схожа конструкція застосовується в вагонетках американських гірок. Більшість "поїздок" займе всього 15-20 хвилин, тому на борту не буде туалетів або зон для приготування їжі, що дозволить збільшити число посадкових місць.

Це, по суті, міжконтинентальна балістична ракета зі швидкістю польоту 25 махів, яка може приземлятися, – зазначив Маск.

Уперше SpaceX опублікувала концептуальне відео з "рекламою" міжконтинентальних перельотів на космічному кораблі ще у 2017 році. Запуск і посадку зорельота передбачається здійснювати на спеціальних платформах, розташованих на воді біля великих міст.

Можливий термін запуску незвичайного "таксі" поки не оголошений.

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