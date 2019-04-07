Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибори президента України 2019 Гра престолів

Amazon запустить інтернет по всій Землі: як це буде

  • 28
Проект отримав назву Kuiper - фото 1
Проект отримав назву Kuiper / DataCenterDynamics

Компанія Amazon планує вивести на орбіту Землі мережу з 3236 супутників, які дозволять забезпечити постійне з'єднання з інтернетом мільйонам людей.

Заявку подали в Міжнародний союз електрозв'язку на розміщення угруповання супутників для надання інтернету дочірньою компанією Systems LLC. Апарати перебуватимуть на висоті від 590 до 630 км над поверхнею Землі.

І ще: Гендиректор Amazon розповів, яке майбутнє чекає на людей

Проект отримав назву Kuiper, а представник Amazon у розмові з виданням geekwire підтвердив роботу над ним. Система дозволить надавати доступ до інтернету десяткам мільйонів користувачів, які живуть в районах з недостатньо розвиненою мережевою інфраструктурою, додали в компанії.

Розгортанням такої супутникової системи надання інтернету вже займаються компанії SpaceX Ілона Маска, OneWeb і Facebook.

Компанія Amazon планує вивести на орбіту Землі мережу з 3236 супутників - фото 319429
Компанія Amazon планує вивести на орбіту Землі мережу з 3236 супутників

Читайте також: Amazon представила електронну книгу Kindle 2019 з підсвіткою екрану

Джерело: geekwire
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як правильно та стильно одягатися високим чоловікам: прості поради
  • 04 квітня, 16:25
  • 138
Гороскоп на квітень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку
  • 31 березня, 10:50
  • 1189
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1373943
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Гаджети