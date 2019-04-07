Amazon запустить інтернет по всій Землі: як це буде

Компанія Amazon планує вивести на орбіту Землі мережу з 3236 супутників, які дозволять забезпечити постійне з'єднання з інтернетом мільйонам людей.

Заявку подали в Міжнародний союз електрозв'язку на розміщення угруповання супутників для надання інтернету дочірньою компанією Systems LLC. Апарати перебуватимуть на висоті від 590 до 630 км над поверхнею Землі.

І ще: Гендиректор Amazon розповів, яке майбутнє чекає на людей

Проект отримав назву Kuiper, а представник Amazon у розмові з виданням geekwire підтвердив роботу над ним. Система дозволить надавати доступ до інтернету десяткам мільйонів користувачів, які живуть в районах з недостатньо розвиненою мережевою інфраструктурою, додали в компанії.



Розгортанням такої супутникової системи надання інтернету вже займаються компанії SpaceX Ілона Маска, OneWeb і Facebook.

Компанія Amazon планує вивести на орбіту Землі мережу з 3236 супутників

Читайте також: Amazon представила електронну книгу Kindle 2019 з підсвіткою екрану