Amazon представила електронну книгу Kindle 2019 з підсвіткою екрану

Компанія Amazon представила нову версію своєї найдоступнішої електронної книжки Kindle (2019), яка нарешті отримала підсвітку екрана. Крім того, прихильникам читання припаде до душі ціна новинки.

По суті, підсвічування на основі чотирьох LED-елементів – це найбільш помітна зміна у характеристиках Kindle (2019) у порівнянні з попереднім поколінням, яке було випущене ще у 2016 році.

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В Amazon відзначили, що також попрацювали над дизайном корпусу, щоб його було ще зручніше тримати у руках під час читання.

Габарити книжки складають 160x113x8,7 мм, вага – 174 грами.

Нова електронна книжка Amazon Kindle (2019)

Електронна книжка Kindle (2019) отримала 6-дюймовий e-ink-екран з щільністю пікселів 167 ppi. При цьому матриця все так же втоплена всередину корпусу, що дозволяє менше переживати за її цілісність. Базовий Kindle, як і раніше, залишається єдиною моделлю в сімействі читалок від Amazon, яка не отримала захист від потрапляння вологи.

Читалку можна купити за 89 доларів США

Об'єм внутрішньої пам'яті становить 4 ГБ, підтримується режим начитування книг на Bluetooth-колонки або навушники за допомогою технології Audible. Від повного заряду батареї читалка працює до 4 тижнів в режимі "півгодини на день з підсвічуванням", 100% зарядка займає близько 4 годин.

Електронна книжка отримала підсвітку екрана

Нагадаємо, що Amazon регулярно проводить акції, під час яких читалки можна купити з помітними знижками (востаннє Kindle Paperwhite віддавали за $ 90), так що через якийсь час All-new Kindle 10th Generation (2019 release) можна буде купити за більш вигідною ціною.

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