Alyona Alyona вразила результатами схуднення

Реперка Alyona Alyona виставила кадр зі спортзалу, розповівши про спортивні досягнення. Шанувальники у захваті від красуні!

Українська реперка Alyona Alyona активно веде Instagram, радуючи шанувальників свіжими фото і відео.

І ще: Alyona Alyona показала, як готується до ефірів Танців з зірками

Днями знаменитість здивувала численних фанатів дійсно несподіваною новиною: спочатку вона вирішила кардинально схуднути, а потім, як виявилося, стала учасницею шоу Танці з зірками.

Олена пояснила, чому пішла на такий крок: 15 червня після дня народження дівчина глянула на ваги і засмутилася, на них були 127,5 кілограмів. Мета виконавиці – схуднути за рік на 29 кілограмів і для цього вона вже підшукала собі хороших дієтолога і фітнес-тренера. Результати вже перевершують всі очікування – за місяць красуня позбулася 10 зайвих кіло і не збирається зупинятися. Олена також розповіла про свою "дружбу" зі спортом, виставивши фото, де наполегливо тренується в спортзалі.

Це цікаво: Танці з зірками 2020: хто братиме участь у новому сезоні