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Alyona Alyona вразила результатами схуднення

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Alyona Alyona - фото 1
Alyona Alyona / instagram

Реперка Alyona Alyona виставила кадр зі спортзалу, розповівши про спортивні досягнення. Шанувальники у захваті від красуні!

Українська реперка Alyona Alyona активно веде Instagram, радуючи шанувальників свіжими фото і відео.

І ще: Alyona Alyona показала, як готується до ефірів Танців з зірками

Днями знаменитість здивувала численних фанатів дійсно несподіваною новиною: спочатку вона вирішила кардинально схуднути, а потім, як виявилося, стала учасницею шоу Танці з зірками.

Олена пояснила, чому пішла на такий крок: 15 червня після дня народження дівчина глянула на ваги і засмутилася, на них були 127,5 кілограмів. Мета виконавиці – схуднути за рік на 29 кілограмів і для цього вона вже підшукала собі хороших дієтолога і фітнес-тренера. Результати вже перевершують всі очікування – за місяць красуня позбулася 10 зайвих кіло і не збирається зупинятися. Олена також розповіла про свою "дружбу" зі спортом, виставивши фото, де наполегливо тренується в спортзалі.

Я І СПОРТ ⠀ Колись я любила баскетбол. В школі ще. Багато м’ячів не закидала, зате корпусом як захисник працювала добре А коли переїхала в Баришівку, виявилося, що тут дівчата люблять волейбол, а хлопці в баскетбольну команду брати не хотіли, бо боялися, що груба гра завдасть мені шкоди. ⠀ Проте ще з дитинства я не любила сидіти на місці. Мій максимум безробіття в житті — 2 тижні. Далі як то кажуть «шило в с*аці» муля і я вже лечу щось десь робити, кудись ходити і тд. (На замітку тим, хто дума, що люди в тілі лежать на дивані, жеруть бургери і нічого не роблять). ⠀ Визнаю, що спорт — то не моя любов. Особливо екстремальний. Страх сковує мене і адреналін не штовхає до дій, а змушує ціпеніти. Та й якось жити хочеться, знаєте... ⠀ Проте робота в садочку з дітьми, де я була їм і фізінструктором в тому числі, була мені в кайф. Я разом з малятами вчилася рухатися правильно, тягнутися, нахилятися, стрибати тощо. Я побачила, що моє тіло здатне на безліч речей! хоча спину все одно зірвала, бо обвішати себе дітьми — то щастя ⠀ І саме зараз, коли я маю час для себе та свого здоров’я, все, що я роблю, мені в кайф! Під час карантину я займалася вправами вдома — степ-аеробіка крутезна Зараз я ходжу в зал і все, що я там роблю — вкайф: як би не було тяжко і скільки б відер поту з мене не витекло ⠀ А ще я рада, що знайшла @tanya_klypkina, яка правильно навантажує і мене і @boiko_mua, слідкує за нашими спинами і м’язами, допомагає нам відчувати своє тіло в гармонії. Впевнена, що разом ми сягнемо всіх цілей і результат не змусить нас чекати. ⠀ А ви дружите зі спортом? ⠀ Photo: @nquasar

Публикация от Альона (@alyona.alyona.official)

Це цікаво: Танці з зірками 2020: хто братиме участь у новому сезоні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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