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Alyona Alyona показала, як готується до ефірів Танців з зірками
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Реперка Alyona Alyona поділилася яскравими кадрами, позуючи на репетиції танців. Шанувальники у захваті від зірки!
Українська реперка Alyona Alyona активно веде Instagram, радуючи шанувальників свіжими фото і відео.
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Нещодавно знаменитість здивувала своїх фанатів дійсно несподіваною новиною: спочатку красуня вирішила кардинально схуднути, а потім, як виявилося, стала учасницею шоу Танці з зірками. Артистка вже встигла розсекретити свого партнера: ним виявився Юрій Гуріч. Тепер пара активно готується до прямих ефірів, не покладаючи ніг, а в перервах між репетиціями Alyona робить кумедні селфі в дзеркалі.
Фоловери залишилися в захваті від дівчини та написали їй купу коментарів зі словами підтримки та компліментами. Гортайте галерею:
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