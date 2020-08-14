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Танці з зірками 2020: хто братиме участь у новому сезоні
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Новий сезон Танців з зірками вже скоро! Традиційно за перемогу боротимуться сім відомих чоловіків, сім зіркових жінок і 14 не менше популярних танцівників з ними в парі. Сезон вже нарекли платиновим через особливо зірковий склад учасників. Знайомимося ближче!
Восени на телеканалі 1+1 стартує новий сезон шоу Танці з зірками 2020. Суддями передачі стануть Катерина Кухар, Влад Яма, Григорій Чапкіс та таємний член журі. Розповідаємо, хто ж претендує на танцювальний кубок проєкту.
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Олег Винник та Олена Шоптенко
Відомому попвиконавецю Олегу Виннику дісталася не менш титулована партнерка, яка танцювала в парі з режисером Ахтемом Сейтаблаєвим і актором Олексієм Яровенком.
Надія Мейхер і Кирило Васюк
У колишньої учасниці ВІА Гри є танцювальне минуле, тому вона може стати сильним противником для всіх учасників. Партнером Надії став Кирило Васюк.
Санта Дімопулос і Макс Леонов
Санта Дімопулос теж ексучасниця ВІА Гри. Це чемпіонка світу з фітнесу, тому в спортивному плані учасниця легко дасть фору іншим конкурсанткам.
Тарас Цимбалюк та Яна Заєць
Актор з радістю прийняв челендж і встав в пару з темпераментною танцівницею Яною Заєць, яка брала участь в шоу з Іраклі Макацарія в позаминулому сезоні.
Дарина Петрожицька і Ігор Галуненко
Зірка комедійного серіалу Папік Дарина Петрожицька побореться за танцювальний кубок в парі з Ігорем Галуненком, який вперше візьме участь в шоу.
Юлія Саніна та Дмитро Жук
Танцювального минулого у солістки групи The HARDKISS немає, але вона серйозно налаштована. Партнером співачки став досвідчений танцюрист Дмитро Жук, який брав участь в минулих сезонах з Камалією, Златою Огневич і Людмилою Барбір.
Слава Камінська та Дмитро Дікусар
Учасниця жіночої попгрупи НеАнгели Слава Камінська спробує виправдати невдачу минулого року, коли травма не дозволила їй брати участь в шоу. У партнери їй дістався найсильніший бальник проєкту Дмитро Дікусар.
Дмитро Танкович та Ілона Гвоздьова
Дмитро "погрожує" шанувальникам, що його участь в шоу буде випробуванням не для нього, а для глядачів. Партнеркою Дмитра стала Ілона Гвоздьова.
Alyona Alyona і Юрій Гуріч
Українська реперша Alyona Alyona спеціально худне заради проєкту. Співачка хоче довести, що "пампушки можуть все". Їй в партнери дістався Юрій Гуріч, який буде дебютувати на проєкті.
Позитив і Юлія Сахневич
Партнеркою Позитиву стала Юлія Сахневич, яка танцювала з Павлом Вишняковим, Даніелем Салемом, а також є учасницею шоу-балету Время и Стекло.
Сергій Танчинець і Яна Цибульська
Фронтмену гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергію Танчінцу належить поборотися за перемогу з досвідченою учасницею шоу Яною Цибульською (Жук), яка раніше танцювала з DZIDZIO і Русланом Сенічкіним.
Сергій Мельник і Аделіна Делі
Партнеркою Сергія стала Аделіна Делі, яка є учасницею шоу-балету NK | Насті Каменських, а в минулому сезоні проєкту танцювала з репером Серьогою.
Арам Арзуманян і Антоніна Руденко
Актор Арам Арзуманян, відомий за фільмом Скажене весілля на паркет вийде з гімнасткою і екссолісткою балету Раду Поклітару Антоніною Руденко, яка є дебютанткою ток-шоу.
Ольга Фреймут та Ілля Падзіна
Телеведуча Ревізор Ольга Фреймут стала останньою учасницею шоу. Її партнером став відомий за кордоном танцюрист і постановник Ілля Падзіна, який раніше не брав участь в Танцях.
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