Танці з зірками 2020: хто братиме участь у новому сезоні

Новий сезон Танців з зірками вже скоро! Традиційно за перемогу боротимуться сім відомих чоловіків, сім зіркових жінок і 14 не менше популярних танцівників з ними в парі. Сезон вже нарекли платиновим через особливо зірковий склад учасників. Знайомимося ближче!

Восени на телеканалі 1+1 стартує новий сезон шоу Танці з зірками 2020. Суддями передачі стануть Катерина Кухар, Влад Яма, Григорій Чапкіс та таємний член журі. Розповідаємо, хто ж претендує на танцювальний кубок проєкту.

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Олег Винник та Олена Шоптенко

Відомому попвиконавецю Олегу Виннику дісталася не менш титулована партнерка, яка танцювала в парі з режисером Ахтемом Сейтаблаєвим і актором Олексієм Яровенком.

Надія Мейхер і Кирило Васюк

У колишньої учасниці ВІА Гри є танцювальне минуле, тому вона може стати сильним противником для всіх учасників. Партнером Надії став Кирило Васюк.

Санта Дімопулос і Макс Леонов

Санта Дімопулос теж ексучасниця ВІА Гри. Це чемпіонка світу з фітнесу, тому в спортивному плані учасниця легко дасть фору іншим конкурсанткам.

Тарас Цимбалюк та Яна Заєць

Актор з радістю прийняв челендж і встав в пару з темпераментною танцівницею Яною Заєць, яка брала участь в шоу з Іраклі Макацарія в позаминулому сезоні.

Дарина Петрожицька і Ігор Галуненко

Зірка комедійного серіалу Папік Дарина Петрожицька побореться за танцювальний кубок в парі з Ігорем Галуненком, який вперше візьме участь в шоу.

Юлія Саніна та Дмитро Жук

Танцювального минулого у солістки групи The HARDKISS немає, але вона серйозно налаштована. Партнером співачки став досвідчений танцюрист Дмитро Жук, який брав участь в минулих сезонах з Камалією, Златою Огневич і Людмилою Барбір.

Слава Камінська та Дмитро Дікусар

Учасниця жіночої попгрупи НеАнгели Слава Камінська спробує виправдати невдачу минулого року, коли травма не дозволила їй брати участь в шоу. У партнери їй дістався найсильніший бальник проєкту Дмитро Дікусар.

Дмитро Танкович та Ілона Гвоздьова

Дмитро "погрожує" шанувальникам, що його участь в шоу буде випробуванням не для нього, а для глядачів. Партнеркою Дмитра стала Ілона Гвоздьова.

Alyona Alyona і Юрій Гуріч

Українська реперша Alyona Alyona спеціально худне заради проєкту. Співачка хоче довести, що "пампушки можуть все". Їй в партнери дістався Юрій Гуріч, який буде дебютувати на проєкті.

Позитив і Юлія Сахневич

Партнеркою Позитиву стала Юлія Сахневич, яка танцювала з Павлом Вишняковим, Даніелем Салемом, а також є учасницею шоу-балету Время и Стекло.

Сергій Танчинець і Яна Цибульська

Фронтмену гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергію Танчінцу належить поборотися за перемогу з досвідченою учасницею шоу Яною Цибульською (Жук), яка раніше танцювала з DZIDZIO і Русланом Сенічкіним.

Сергій Мельник і Аделіна Делі

Партнеркою Сергія стала Аделіна Делі, яка є учасницею шоу-балету NK | Насті Каменських, а в минулому сезоні проєкту танцювала з репером Серьогою.

Арам Арзуманян і Антоніна Руденко

Актор Арам Арзуманян, відомий за фільмом Скажене весілля на паркет вийде з гімнасткою і екссолісткою балету Раду Поклітару Антоніною Руденко, яка є дебютанткою ток-шоу.

Ольга Фреймут та Ілля Падзіна

Телеведуча Ревізор Ольга Фреймут стала останньою учасницею шоу. Її партнером став відомий за кордоном танцюрист і постановник Ілля Падзіна, який раніше не брав участь в Танцях.

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