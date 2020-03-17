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Alyona Alyona в крихітному рушнику розсмішила мережу

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Alyona Alyona - фото 1
Alyona Alyona / instagram

Співачка Alyona Alyona поділилася пікантними фото з душу, показавши улюблену маску. Шанувальники у захваті!

Сенсаційна українська реперка Alyona Alyona активно веде Instagram, радуючи шанувальників свіжими фото і відео.

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Нещодавно знаменитість вирішила подарувати фанатам гарний настрій, розмістивши нову яскраву серію знімків з ванної. Так, артистка, залишившись лише в білосніжному рушнику на голе тіло, показала, які СПА-процедури воліє в домашніх умовах, прикривши обличчя капустяним листочком.

"SPA процедури по-баришівськи", – пожартувала зіркова красуня. Фоловери не пройшли повз і залишилися в захваті, вони активно пишуть кумедні коментарі. Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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