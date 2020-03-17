Коронавірус виявили у зірки Месників Ідріса Ельби

Британський актор Ідріс Ельба здав тест на коронавірус, який виявився позитивним. Про це він повідомив у своєму Twitter-акаунті.

За словами актора, результати тесту на вірус він отримав вранці 16 березня.

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Я почуваюся нормально, у мене поки немає симптомів, але я перебуваю в ізоляції відтоді, відколи дізнався про можливе зараження вірусом, – додав Ельба.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ — Idris Elba (@idriselba) March 16, 2020

Він також пообіцяв тримати шанувальників в курсі того, що відбувається і закликав не панікувати.

Нагадаємо, що 47-річний Ідріс Ельба відомий за ролями в таких фільмах як "Рок-н-рольщик", "Велика гра", "Прометей" і серії стрічок "Тор" від студії Marvel. Крім цього, він виконав головну роль в серіалі "Лютер". У 2018 році Ельба був визнаний найсексуальнішим актором за версією журналу People.

Нагадаємо, раніше про зараження коронавірусом оголосили відомий американський актор Том Хенкс, а також акторка українського походження Ольга Куриленко.

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