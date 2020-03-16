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Як змінилися головні діти-хулігани з фільмів 90-х: фото тоді і зараз

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Кадр з фільму Проблемна дитина - фото 1
Кадр з фільму Проблемна дитина

Ось ці старі-добрі дитячі (і не дуже) фільми з 90-х можна подивитися вдома на карантині, поки кінотеатри зачинені, а концерти та фестивалі скасовані. Ностальгуємо разом!

Фільми про дітей завжди доволі успішні. Особливо, якщо це не старанні дітки, а справжні хулігани! Глядач зустрічає такі картини з великою привітністю. Пропонуємо вам подивитися на головних маленьких лиходіїв 90-х зараз.

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Том Фелтон

Том Фелтон був одним з небагатьох акторів, що грали в Гаррі Поттері, і не плакали після закінчення зйомок заключної частини. І не тому, що на кастингу він розраховував отримати роль Гаррі Поттера, а тому, що йому, як нікому іншому, хотілося спробувати себе в іншому амплуа. Драко Мелфой на довгі роки скував Фелтона – акторові регулярно випалювали каштанове волосся, щоб перетворити на блондина, і навіть забороняли засмагати. Не дивно, що після завершення зйомок він пробував себе в різних жанрах: від фільмів жахів до історичних картин.

Як змінилися головні діти-хулігани з фільмів 90-х: фото тоді і зараз - фото 392428

Джоел Кортні

Як змінилися головні діти-хулігани з фільмів 90-х: фото тоді і зараз - фото 392429

У 2014 році вийшов фільм Том Сойєр і Гекльберрі Фінн режисера Джо Кестнера, де Джоел зіграв головну роль Тома Сойєра. Зйомки фільму йшли в Болгарії. У тому ж році вийшов фільм Милосердя за оповіданням Стівена Кінга Бабуся, де актор також зіграв одну з головних ролей.

У тому ж році вийшла драма Гріхи молодості нашої за участю Джоела Кортні. Тут актор грає Девіда, підлітка, який разом з братом Тайлером вирішив розважитися, коли батьки поїхали і залишили їх в будинку вдвох. Хлопці запросили додому друзів і вийшли у двір, щоб постріляти по різдвяним гірляндам з батьківської рушниці. В результаті пострілом було ненавмисно убито хлопчиська, який був поруч.

Як змінилися головні діти-хулігани з фільмів 90-х: фото тоді і зараз - фото 392430

Маколей Калкін

Історія Маколея Калкіна, який став популярним і багатим після виходу комедії Сам удома – класичний приклад трагічної долі дитини, яка не витримав ранньої слави. Причому Калкіна не можна назвати актором однієї ролі – у нього були всі шанси вийти з комедійного образу. Наприклад, в 1993 році Маколей зіграв негативну роль в драматичному трилері Хороший син. Зараз 35-річний Калкін не знімається, але співає – в групі The Pizza Underground, яка переробляє пісні групи The Velvet Underground, змінюючи в них ключові слова на "піца".

Як змінилися головні діти-хулігани з фільмів 90-х: фото тоді і зараз - фото 392431

Майкл Олівер

Як змінилися головні діти-хулігани з фільмів 90-х: фото тоді і зараз - фото 392434

Доля цієї людини зовсім не така, як у Калкіна. Майкл Олівер, який народився в 1980 році, знімався вже з 2 років, у рекламах. У підсумку, його помітили люди, які працювали в кіноіндустрії, і хлопчик зіграв Проблемну дитину. Там трапилася неприємна історія. Мама Майкла, яка представляла його інтереси, подала в суд на "Юніверсал", вважаючи, що син отримує мало грошей. У результаті довгих розглядів, орган правосуддя вирішив, що хлопчикові навіть переплатили. Діана Понце залишилася винна кінокомпанії, сім'я втратила заощадження і будинок. Сам Майкл зіграв свою останню роль в 1995 році. Потім, він почав займатися музикою, став працювати техніком в декількох групах і говорив, що дуже радий завершенню своєї акторської кар'єри. У 2016 році Олівер одружився.

Як змінилися головні діти-хулігани з фільмів 90-х: фото тоді і зараз - фото 392433

Мейсон Гембл

У 7 років, а хлопець 1986 року народження, цей актор зіграв у фільмі Денніс-Мучитель. У цьому кіно хлопчик-янголятко дістає всіх своїми хуліганськими витівками. У підсумку, він потрапляє в лапи до волоцюги, який дуже сильно шкодує, що познайомився з Деннісом. Мейсон чудово зіграв свою роль. Але йому було надзвичайно важко. По-перше, не так-то просто було пройти кастинг. Білявого хлопчика відібрали на роль, переглянувши 20 тис. дітей. По-друге, Деннісу доводилося заучувати свої репліки на слух, тому що читати він тоді ще не вмів. Мейсон виріс, волосся трохи потемніло, а сам хлопець став непоганим актором, що зіграв у фільмах: Гаттака, Гольф в королівстві і в деяких інших.

Як змінилися головні діти-хулігани з фільмів 90-х: фото тоді і зараз - фото 392436

Сестри Грейді

У кінематографі темі близнюків присвячено чимало сюжетів. Але немає більше лякаючої пари, ніж маленькі сестри Грейді, що зустрічають сім'ю Торренсів у готелі Оверлук картини Сяйво Стенлі Кубрика. Їх можна назвати не хуліганками, а скоріш моторошними дівчиськами. З 1980 року легкі блакитні сукні з оборочками і кучеряве русяве волосся стали означати морок і жах. У дівчаток у фільмі всього одна сцена, але вона пронизує могильним холодом до самих кісток!

Як змінилися головні діти-хулігани з фільмів 90-х: фото тоді і зараз - фото 392437

Бредлі Пірс

На відміну від своєї сестри по фільму Джуманджі, Бредлі Пірс, який зіграв Пітера Шеперда, не поповнив список успішних акторів Голлівуду. Він час від часу знімається в епізодичних ролях і ролях другого плану, а також поєднує кар'єру актора з роботою бармена і ресторанного консультанта. У 2005 році Пірс одружився із Шері Марі Холмс, пара виховує двох синів.

Як змінилися головні діти-хулігани з фільмів 90-х: фото тоді і зараз - фото 392438

І ще: Ностальгійні фото: 20 відомих акторів, яких ви не бачили в молодості

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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