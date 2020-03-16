Як змінилися головні діти-хулігани з фільмів 90-х: фото тоді і зараз

Ось ці старі-добрі дитячі (і не дуже) фільми з 90-х можна подивитися вдома на карантині, поки кінотеатри зачинені, а концерти та фестивалі скасовані. Ностальгуємо разом!

Фільми про дітей завжди доволі успішні. Особливо, якщо це не старанні дітки, а справжні хулігани! Глядач зустрічає такі картини з великою привітністю. Пропонуємо вам подивитися на головних маленьких лиходіїв 90-х зараз.

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Том Фелтон

Том Фелтон був одним з небагатьох акторів, що грали в Гаррі Поттері, і не плакали після закінчення зйомок заключної частини. І не тому, що на кастингу він розраховував отримати роль Гаррі Поттера, а тому, що йому, як нікому іншому, хотілося спробувати себе в іншому амплуа. Драко Мелфой на довгі роки скував Фелтона – акторові регулярно випалювали каштанове волосся, щоб перетворити на блондина, і навіть забороняли засмагати. Не дивно, що після завершення зйомок він пробував себе в різних жанрах: від фільмів жахів до історичних картин.

Джоел Кортні

У 2014 році вийшов фільм Том Сойєр і Гекльберрі Фінн режисера Джо Кестнера, де Джоел зіграв головну роль Тома Сойєра. Зйомки фільму йшли в Болгарії. У тому ж році вийшов фільм Милосердя за оповіданням Стівена Кінга Бабуся, де актор також зіграв одну з головних ролей.

У тому ж році вийшла драма Гріхи молодості нашої за участю Джоела Кортні. Тут актор грає Девіда, підлітка, який разом з братом Тайлером вирішив розважитися, коли батьки поїхали і залишили їх в будинку вдвох. Хлопці запросили додому друзів і вийшли у двір, щоб постріляти по різдвяним гірляндам з батьківської рушниці. В результаті пострілом було ненавмисно убито хлопчиська, який був поруч.

Маколей Калкін

Історія Маколея Калкіна, який став популярним і багатим після виходу комедії Сам удома – класичний приклад трагічної долі дитини, яка не витримав ранньої слави. Причому Калкіна не можна назвати актором однієї ролі – у нього були всі шанси вийти з комедійного образу. Наприклад, в 1993 році Маколей зіграв негативну роль в драматичному трилері Хороший син. Зараз 35-річний Калкін не знімається, але співає – в групі The Pizza Underground, яка переробляє пісні групи The Velvet Underground, змінюючи в них ключові слова на "піца".

Майкл Олівер

Доля цієї людини зовсім не така, як у Калкіна. Майкл Олівер, який народився в 1980 році, знімався вже з 2 років, у рекламах. У підсумку, його помітили люди, які працювали в кіноіндустрії, і хлопчик зіграв Проблемну дитину. Там трапилася неприємна історія. Мама Майкла, яка представляла його інтереси, подала в суд на "Юніверсал", вважаючи, що син отримує мало грошей. У результаті довгих розглядів, орган правосуддя вирішив, що хлопчикові навіть переплатили. Діана Понце залишилася винна кінокомпанії, сім'я втратила заощадження і будинок. Сам Майкл зіграв свою останню роль в 1995 році. Потім, він почав займатися музикою, став працювати техніком в декількох групах і говорив, що дуже радий завершенню своєї акторської кар'єри. У 2016 році Олівер одружився.

Мейсон Гембл

У 7 років, а хлопець 1986 року народження, цей актор зіграв у фільмі Денніс-Мучитель. У цьому кіно хлопчик-янголятко дістає всіх своїми хуліганськими витівками. У підсумку, він потрапляє в лапи до волоцюги, який дуже сильно шкодує, що познайомився з Деннісом. Мейсон чудово зіграв свою роль. Але йому було надзвичайно важко. По-перше, не так-то просто було пройти кастинг. Білявого хлопчика відібрали на роль, переглянувши 20 тис. дітей. По-друге, Деннісу доводилося заучувати свої репліки на слух, тому що читати він тоді ще не вмів. Мейсон виріс, волосся трохи потемніло, а сам хлопець став непоганим актором, що зіграв у фільмах: Гаттака, Гольф в королівстві і в деяких інших.

Сестри Грейді

У кінематографі темі близнюків присвячено чимало сюжетів. Але немає більше лякаючої пари, ніж маленькі сестри Грейді, що зустрічають сім'ю Торренсів у готелі Оверлук картини Сяйво Стенлі Кубрика. Їх можна назвати не хуліганками, а скоріш моторошними дівчиськами. З 1980 року легкі блакитні сукні з оборочками і кучеряве русяве волосся стали означати морок і жах. У дівчаток у фільмі всього одна сцена, але вона пронизує могильним холодом до самих кісток!

Бредлі Пірс

На відміну від своєї сестри по фільму Джуманджі, Бредлі Пірс, який зіграв Пітера Шеперда, не поповнив список успішних акторів Голлівуду. Він час від часу знімається в епізодичних ролях і ролях другого плану, а також поєднує кар'єру актора з роботою бармена і ресторанного консультанта. У 2005 році Пірс одружився із Шері Марі Холмс, пара виховує двох синів.

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