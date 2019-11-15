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Мамин суп: alyona alyona випустила дивний кліп, який важко додивитись до кінця
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Реперка alyona alyona любить дивувати оригінальними відеороботами, але новий кліп на пісню "Мамин суп" важко зрозуміти навіть відданим шанувальникам. Дивіться самі!
Кліп alyona alyona на нову пісню "Мамин суп" – справжній сюрреалізм. Перша хвилина відео здається звичайною: реперка варить суп і борщ із батьками на кухні, порівнюючи рецепти страви з традиційними. Але далі починається треш: нам показують 9-хвилинну сцену розмови двох чоловіків, що відсилає нас до серіалу "Твін Пікс".
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Режисером дивного, але водночас оригінального відео став Ян Болотов, який знімав для alyona alyona кліп "Рибки 2". "Бачення Яна дуже імпонує мені. На перший погляд — простий трек, але він дуже круто його інтерпретував. Ми весело варили борщ з акторами, слухали той незвичний діалог i сміялися до сліз iз чоловіка, що заглядав до нас у вiкно. У кліпі показані нашi традицiї, порушено питання того, що визначає нас як українцiв", – прокоментувала прем'єру співачка. Зацініть і ви!
Дивитись онлайн кліп Альона Альона – Мамин суп:
Текст і слова пісні "Мамин суп"
Мамин, мамин суп, мамин суп і татовий борщ
Мамин, мамин суп, мамин суп і татовий борщ
Мамин, мамин суп, мамин суп і татовий борщ
Мамин, мамин суп, мамин суп (ням-ням) і татовий борщ (борщ)
Надає тобі сили (що?)
Що ти рахуєш таким красивим?
В чому твій рух є і в чому твій стимул?
Що по життю ти в собі нестимеш? (що?)
Мамин суп був заговорений нею на щастя, на долю, на довгії літа
Ця суміш смаків вкоренилась в тобі, як і шрами життя, що летить ніби вітер (Ніби вітер)
А в чому вся сіль?
Чуєш, я питаю тебе: "В чому вся сіль?"
Мати брала сили в ранковій росі
Примовляла, хоче провожать до DC (DC)
Додавала краще між тисячі трав
Ти його впізнаєш між тисячі страв
Невідомо, де тебе шляхи занесуть (занесуть)
Та ти пам'ятаєш, де знайти мамин суп (суп-суп), хей
Мамин, мамин суп, мамин суп
Мамин, мамин суп, мамин суп
Мамин, мамин суп, мамин суп і татовий борщ
Мамин, мамин суп, мамин суп і татовий борщ
Мамин, мамин суп, мамин суп і татовий борщ
Мамин, мамин суп, мамин суп (ням-ням) і татовий борщ
Татовий борщ – той ексклюзив, як доповнюють біт мій ці файні баси
Ніби фото звичайне, що має посил
Ніби місце в країні, що повне краси – не проси!
Це є не буденна річ
Це буває декілька разів на рік
Те, що так поєднує увесь наш рід
Свято, коли тато біля плиту: "Грій!"
Ой, ні!
Ковтатимуть слину сусіди
Хай щойно відбув, так уже нема сліду
Землею даровані інгредієнти
Хай, де б ти не був, кажуть: "Звідки то є ти?" (Україна)
Нам передавали то в одвічний спадок
Хто б не піднімався тут, і хто б не падав
Як би не було паскудно на душі
Ті мамині супи і татові борщі!
(Що? Що? Що? Що?)
(Борщ)
Поруч матері плече – воно статне
Цебек після – то святе, то від предків
Буде всяке, та любов на початку
Краща страва від батьків
Їхнє чадо
Мамин, мамин суп, мамин суп і татовий борщ
Мамин, мамин суп, мамин суп (мамин) і татовий борщ
Мамин, мамин суп, мамин суп і татовий борщ
Мамин, мамин суп, мамин суп (ням-ням) і татовий борщ
До речі, нещодавно alyona alyona поділилась рецептом того самого маминого супу. Отож, вам потрібно:
- стакан гречки;
- двi жменi сушених бiлих грибiв;
- цибуля та морква;
- картопля;
- смажений часник;
- сiль, сумiш перцiв.
Готуйте суп за рецептом реперки, адже, за її словами, він просто неймовірний на смак.
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