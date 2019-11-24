Тілль Ліндеманн показав епічний кліп Frau & Mann з Лободою

Фронтмен Rammstein Тілль Ліндеманн випустив кліп на пісню "Frau & Mann", де одну з головних ролей виконала Світлана Лобода. Любовні перипетії, космос і склянки - дивіться епічне відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Лідер гурту Rammstein Тілль Ліндеманн продовжує працювати над авторським проєктом Lindemann разом з Петером Тегтгреном з Pain. Нещодавно він випустив кліп "Frau & Mann", який не поступається незвичайним сюжетом і попереднім роботам Тілля, зате має родзинку, а саме Світлану Лободу.

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Відео показує кілька історій, які зливаються в одну: астронавтів, які повертаються на Землю, працівниці фабрики склянок та її керівника, а також сімейні складнощі. Як вони між собою зв'язані – варто оцінити самостійно, адже тут є присутній німцям гумор.

LINDEMANN – Frau & Mann, дивитись кліп онлайн:

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