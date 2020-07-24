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Рокери затанцюють: Юлія Саніна з гурту The HARDKISS стала учасницею Танців з зірками
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Фронтвумен гурту The HARDKISS Юлія Саніна несподівано для шанувальників прийняла танцювальний виклик і вже цієї осені підкорюватиме паркет шоу "Танці з зірками". Дізнайтесь, чому рокерка зважилась на такий крок та кому передала естафету.
Напередодні в соцмережах стартував #танціззіркамиchallenge – щорічний зірковий челендж, за допомогою якого учасники нового сезону передають танцювальний виклик один одному із запрошенням взяти участь у шоу.
Танці з зірками: У новий сезон повернеться найсексуальніша зірка ВІА Гри
Виклик Юлії Саніній кинула акторка Дарія Петрожицька, яка теж стала учасницею проєкту. На радість шанувальників фронвумен гурту The HARDKISS прийняла танцювальну естафету, опублікувавши відео, у якому змінює домашній образ на танцювальний.
Своєю чергою Юлія кинула виклик учасниці гурту "НЕАНГЕЛИ" Славі Камінській, яка вже брала участь у "Танцях з зірками 2", проте через травму не змогла вийти на паркет.
"Рокери не танцюють – з такою установкою я жила багато років, хоча глибоко в душі, я хотіла побачити себе у танці. Навіть на сцені я не стою біля стійки з мікрофоном, я рухаюсь і мені подобається дивитися, як люди сприймають це. Тож, я вирішила, що у мене одне життя і чому б не спробувати потанцювати, якщо цього хочеться, та зламати стереотипи про нетанцюючих рокерів. У моєму житті, на жаль, неможливо чимось займатися лише заради власного задоволення, адже дуже мало вільного часу, але тепер є проєкт "Танці з зірками". У мене є мета – навчитися танцювати, мета мого партнера – перемогти у шоу, тож у нас чудовий "коктейль", який допоможе здійснити мрії. Чекайте вже восени на наші запальні та неповторні танці", – прокоментувала Юлія Саніна свою участь у шоу.
Прем’єра нового четвертого сезону "Танців з зірками" відбудеться вже цієї осені.
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