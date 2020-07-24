Рокери затанцюють: Юлія Саніна з гурту The HARDKISS стала учасницею Танців з зірками

Фронтвумен гурту The HARDKISS Юлія Саніна несподівано для шанувальників прийняла танцювальний виклик і вже цієї осені підкорюватиме паркет шоу "Танці з зірками". Дізнайтесь, чому рокерка зважилась на такий крок та кому передала естафету.

Напередодні в соцмережах стартував #танціззіркамиchallenge – щорічний зірковий челендж, за допомогою якого учасники нового сезону передають танцювальний виклик один одному із запрошенням взяти участь у шоу.

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Виклик Юлії Саніній кинула акторка Дарія Петрожицька, яка теж стала учасницею проєкту. На радість шанувальників фронвумен гурту The HARDKISS прийняла танцювальну естафету, опублікувавши відео, у якому змінює домашній образ на танцювальний.

Своєю чергою Юлія кинула виклик учасниці гурту "НЕАНГЕЛИ" Славі Камінській, яка вже брала участь у "Танцях з зірками 2", проте через травму не змогла вийти на паркет.

"Рокери не танцюють – з такою установкою я жила багато років, хоча глибоко в душі, я хотіла побачити себе у танці. Навіть на сцені я не стою біля стійки з мікрофоном, я рухаюсь і мені подобається дивитися, як люди сприймають це. Тож, я вирішила, що у мене одне життя і чому б не спробувати потанцювати, якщо цього хочеться, та зламати стереотипи про нетанцюючих рокерів. У моєму житті, на жаль, неможливо чимось займатися лише заради власного задоволення, адже дуже мало вільного часу, але тепер є проєкт "Танці з зірками". У мене є мета – навчитися танцювати, мета мого партнера – перемогти у шоу, тож у нас чудовий "коктейль", який допоможе здійснити мрії. Чекайте вже восени на наші запальні та неповторні танці", – прокоментувала Юлія Саніна свою участь у шоу.

Прем’єра нового четвертого сезону "Танців з зірками" відбудеться вже цієї осені.

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