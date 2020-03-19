Alyona Alyona похвалилася оновленою фігурою

Реперка Alyona Alyona поділилася яскравим колажем, позуючи в зовсім іншій епосі. Шанувальники у захваті!

Сенсаційна українська реперка Alyona Alyona активно веде Instagram, радуючи шанувальників свіжими фото і відео.

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Нещодавно знаменитість вирішила подарувати фанатам гарний настрій, розмістивши кумедний фотоколаж, який їй презентував відомий дизайнер. Так, артистка позувала в чорному облягаючому боді, а її "друга частина" була родом з античних часів, перенісши виконавицю на фон мармурових стін і блакитного моря.

"Ти не ти, якби я була не я. Якщо була б можливість обирати, у які часи ви б хотіли жити?", – поцікавилася Alyona Alyona. Фоловери ж залишилися в захваті від такого креативу, взявшись відповідати на питання зіркової красуні і засипати її компліментами.

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