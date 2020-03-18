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Карантин Коронавірус

Зовсім гола Демі Роуз здивувала гарячим фото з подругою (18+)

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Демі Роуз роздяглась в Інстаграмі - фото 1
Демі Роуз роздяглась в Інстаграмі

Популярна модель Демі Роуз продовжує інтригувати шанувальників спокусливими кадрами. Цього разу конкурентка Кім Кардашян поділилась "голим" знімком разом з подругою. Тут спекотно!

25-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз є доволі нетиповою моделлю, адже вона її зріст всього 157 см, однак це компенсує розкішний бюст та тонка талія. Тому не дивно, що за англійською версією Кім Кардашян стежать понад 10 мільйонів підписників в соцмережі Instagram.

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Нещодавно дівчина показала, як проводить самоізоляції, і їй можна позаздрити. На сонячному фото Демі з подругою проводить карантин зовсім без одягу на лежаках. Ця крихітка уміє дивувати!

instagram.com/demirose - фото 392948
instagram.com/demirose

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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