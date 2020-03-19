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Карантин Коронавірус

Роббі Вільямс влаштував онлайн-концерт в Instagram: відео

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Роббі Вільямс - фото 1
Роббі Вільямс / instagram

З огляду на сьогоднішню ситуацію у світі, багато світових зірок скасовують свої шоу, дедалі частіше переходячи в мережу. І популярний британський співак Роббі Вільямс – не виняток. Артист влаштував онлайн-концерт в Instagram.

Так, 46-річний музикант Роббі Вільямс вирішив порадувати своїх шанувальників у період карантину. Співак запустив пряму трансляцію в Instagram, яка тривала цілу годину.

До теми: Українські зірки переходять на концерти в онлайні: коли і де їх дивитися

Музикант розмовляв з фанами і співав пісні, а також давав корисні поради. Свій онлайн-перфоманс артист назвав "коронакараоке".

Напередодні Вільямс також оголосив про те, що скасовує всі свої концерти через пандемію коронавірусу. На своїй сторінці в Instagram музикант пояснив фанам, як вони можуть повернути гроші за квитки.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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