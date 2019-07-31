Найкращі пісні твого настрою: плейлист популярної музики для роботи

Робочий день лише почався, а настрій не на достатньому рівні? Вмикай найкращий плейлист пісень для роботи, який допоможе зібратись з думками, додасть енергії та зарядить позитивом. Слухай популярну музику онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Шукаєш музику, яку можна спокійно слухати на фоні та працювати? Готуй чашку кави та заціни плейлист від Радіо МАКСИМУМ, до якого потрапили найкращі популярні пісні 2019 року. Від новинок до хітів, які змусять тебе підспівувати та підтанцьовувати прямо за столом. Отримуй порцію гарного настрою та продуктивного дня з новою музикою.

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Послухати популярну музику для роботи також можна послухати за цим посиланням

Список треків:

Martin Jensen, James Arthur - Nobody (Official Music Video)

The Chainsmokers - Hope ft. Winona Oak (Lyric Video)

Ashley O – On a Roll | Official Music Video

Ellie Goulding, Juice WRLD - Hate Me

Sam Smith - How Do You Sleep? (Visualiser)

The Chainsmokers, ILLENIUM - Takeaway (Official Video) ft. Lennon Stella

MAX - Love Me Less (feat. Quinn XCII) (Official Video)

Hey Violet - Better By Myself

OneRepublic - Rescue Me

Who Do You Love (with 5 Seconds of Summer) (Official Video)

Taylor Swift - The Archer (Lyric Video)

Shawn Mendes, Camila Cabello - Señorita

"Under Your Scars" - Godsmack

Avril Lavigne - I Fell In Love With The Devil (Official Video)

Foster The People - Imagination (Official Audio)

LSD - Audio (Official Video) ft. Labrinth, Sia, Diplo

Imagine Dragons - Birds (Animated Video)

Zara Larsson - All the Time

Ed Sheeran & Travis Scott - Antisocial [Official Video]

Post Malone - "Goodbyes" ft. Young Thug (Rated R)

Slaves - "Heavier" (Music Video)

NF - Leave Me Alone

Tomorrow (Official Lyric Video)

Isak Danielson - Power

The Chainsmokers, Bebe Rexha - Call You Mine (Reverse Music Video)

Luca Hänni - She Got Me (Official Music Video) - Eurovision Song Contest 2019

Miley Cyrus - Mother's Daughter (Official Video)

Nails, Hair, Hips, Heels by Todrick

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