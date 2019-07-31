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Найкращі пісні твого настрою: плейлист популярної музики для роботи

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Плейлист для роботи - фото 1
Плейлист для роботи

Робочий день лише почався, а настрій не на достатньому рівні? Вмикай найкращий плейлист пісень для роботи, який допоможе зібратись з думками, додасть енергії та зарядить позитивом. Слухай популярну музику онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Шукаєш музику, яку можна спокійно слухати на фоні та працювати? Готуй чашку кави та заціни плейлист від Радіо МАКСИМУМ, до якого потрапили найкращі популярні пісні 2019 року. Від новинок до хітів, які змусять тебе підспівувати та підтанцьовувати прямо за столом. Отримуй порцію гарного настрою та продуктивного дня з новою музикою.

І ще: Нова популярна музика липня: плейлист хітів для гарного настрою

Послухати популярну музику для роботи також можна послухати за цим посиланням

Список треків:

  • Martin Jensen, James Arthur - Nobody (Official Music Video)
  • The Chainsmokers - Hope ft. Winona Oak (Lyric Video)
  • Ashley O – On a Roll | Official Music Video
  • Ellie Goulding, Juice WRLD - Hate Me
  • Sam Smith - How Do You Sleep? (Visualiser)
  • The Chainsmokers, ILLENIUM - Takeaway (Official Video) ft. Lennon Stella
  • MAX - Love Me Less (feat. Quinn XCII) (Official Video)
  • Hey Violet - Better By Myself
  • OneRepublic - Rescue Me
  • Who Do You Love (with 5 Seconds of Summer) (Official Video)
  • Taylor Swift - The Archer (Lyric Video)
  • Shawn Mendes, Camila Cabello - Señorita
  • "Under Your Scars" - Godsmack
  • Avril Lavigne - I Fell In Love With The Devil (Official Video)
  • Foster The People - Imagination (Official Audio)
  • LSD - Audio (Official Video) ft. Labrinth, Sia, Diplo
  • Imagine Dragons - Birds (Animated Video)
  • Zara Larsson - All the Time
  • Ed Sheeran & Travis Scott - Antisocial [Official Video]
  • Post Malone - "Goodbyes" ft. Young Thug (Rated R)
  • Slaves - "Heavier" (Music Video)
  • NF - Leave Me Alone
  • Tomorrow (Official Lyric Video)
  • Isak Danielson - Power
  • The Chainsmokers, Bebe Rexha - Call You Mine (Reverse Music Video)
  • Luca Hänni - She Got Me (Official Music Video) - Eurovision Song Contest 2019
  • Miley Cyrus - Mother's Daughter (Official Video)
  • Nails, Hair, Hips, Heels by Todrick

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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