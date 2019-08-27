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Alyona Alyona номінували на міжнародну премію

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Олена Савраненко - фото 1
Олена Савраненко / bestpeopleclub

Українська реперка Alyona Alyona номінована на німецьку міжнародну премію Anchor. Вона претендує на нагороду за популяризацію у своїй творчості української мови.

Як відомо, артистка виконує свої композиції виключно українською мовою.

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Крім цього, її образи позбавлені гламуру, демонструють звичайну жінку, яка не зазнає впливу кліше про красу. За це представники премії назвали її "українською королевою вулиці".

Alyona Alyona номінували на міжнародну премію - фото 350443

"Хіп-хоп як сила природи: Олена Савраненко, псевдонім Alyona Alyona, читає реп рідною мовою українською. І те, як її слова течуть, шиплять, котяться, вибиваються і мчаться, просто вражає. Аyona Аlyona вже є зразком в Україні", – наголошується в офіційному повідомленні на сайті премії. Також її представники нагадали, що до своєї музичної кар'єри реперка працювала касиркою в супермаркеті, а також вихователькою в дитячому садку. Вручення музичної премії Anchor відбудеться у вересні в Гамбурзі.

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Джерело: anchor-award
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