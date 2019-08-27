Alyona Alyona номінували на міжнародну премію

Українська реперка Alyona Alyona номінована на німецьку міжнародну премію Anchor. Вона претендує на нагороду за популяризацію у своїй творчості української мови.

Як відомо, артистка виконує свої композиції виключно українською мовою.

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Крім цього, її образи позбавлені гламуру, демонструють звичайну жінку, яка не зазнає впливу кліше про красу. За це представники премії назвали її "українською королевою вулиці".

"Хіп-хоп як сила природи: Олена Савраненко, псевдонім Alyona Alyona, читає реп рідною мовою – українською. І те, як її слова течуть, шиплять, котяться, вибиваються і мчаться, просто вражає. Аyona Аlyona вже є зразком в Україні", – наголошується в офіційному повідомленні на сайті премії. Також її представники нагадали, що до своєї музичної кар'єри реперка працювала касиркою в супермаркеті, а також вихователькою в дитячому садку. Вручення музичної премії Anchor відбудеться у вересні в Гамбурзі.

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