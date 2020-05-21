13 причин чому: вийшов трейлер фінального сезону серіалу

У мережі з'явився трейлер до 4 сезону популярного серіалу "13 причин чому" (13 Reasons Why), який вийде на екрани вже влітку. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Стрімінговий сервіс Netflix випустив промо до четвертого сезону "13 причин чому" (13 Reasons Why), який стане останнім. Дата виходу запланована вже на 5 червня.

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Сюжет розгортатиметься навколо вже знайомих головних героїв, які готуються до випускного у старшій школі "Ліберті Хай". Але навіть перед тим, як їхні дороги нарешті розійдуться, їм доведеться стикнутись з новою моторошною таємницею. Це вкотре змінить їхнє життя.

У головних ролях: Ділан Міннетт, Брендон Флінн, Аліша Бое, Крістіан Наварро та інші.

13 причин чому 4 сезон: дивитись трейлер онлайн:

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