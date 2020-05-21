Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

13 причин чому: вийшов трейлер фінального сезону серіалу

  • 14
13 причин чому 4 сезон - фото 1
13 причин чому 4 сезон

У мережі з'явився трейлер до 4 сезону популярного серіалу "13 причин чому" (13 Reasons Why), який вийде на екрани вже влітку. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Стрімінговий сервіс Netflix випустив промо до четвертого сезону "13 причин чому" (13 Reasons Why), який стане останнім. Дата виходу запланована вже на 5 червня.

І ще: Академія Амбрелла: карантинне промо і дата виходу 2 сезону

Сюжет розгортатиметься навколо вже знайомих головних героїв, які готуються до випускного у старшій школі "Ліберті Хай". Але навіть перед тим, як їхні дороги нарешті розійдуться, їм доведеться стикнутись з новою моторошною таємницею. Це вкотре змінить їхнє життя.

У головних ролях: Ділан Міннетт, Брендон Флінн, Аліша Бое, Крістіан Наварро та інші.

13 причин чому 4 сезон: дивитись трейлер онлайн:

Читайте також: Крізь сніг від Netflix: трейлер серіалу про виживання і касти

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Післякарантинна мода: ТОП-5 критеріїв, які допоможуть вибрати барбершоп
  • 17 травня, 15:51
  • 208
Відпочинок в Україні 2020: добірка місць, куди можна поїхати під час карантину
  • 16 травня, 19:22
  • 324
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2313058
Загрузка...
Новини