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Alexander McQueen присвятив кампанію нової колекції одягу небу: ефектне відео

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Ефектне відео Alexander McQueen присвятили небу - фото 1
Ефектне відео Alexander McQueen присвятили небу

Креативний директор Alexander McQueen Сара Бертон у співпраці з режисером Софі Мюллер представила рекламну кампанію нової колекції сезону весна-літо 2022 року. Фільм отримав назву "Полювання за бурею".

Моделей, котрі взяли участь у кампанії, обирали завдяки їхній індивідуальності. Вони рухаються на тлі неба, яке стало початковим джерелом натхнення для дизайну одягу. Дивіться ефектне відео на Радіо MAXIMUM!

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Мені подобається ідея спробувати проникнути у загадковість і непередбачуваність неба, що вічно рухається, вічно змінюється. Мені подобається спостерігати за Лондоном із вікон нашої студії, звідки все місто представлене крізь його історію – від собору Святого Павла до Лондонського ока, – каже Сара Бертон.

Раніше фотограф Стівен Мейзел зняв кампанію Alexander McQueen. У серії чорно-білих знімків можна побачити 17 відомих моделей: Люсію Фейрфулл, Селіну Ральф, Сору Чой, Анок Яй та інших.

Напередодні ми розповідали, що останні кілька років бренд білизни Victoria's Secret активно працює над різноманітністю своїх кастингів. Після звинувачень у трансляції нереалістичних стандартів краси у кампаніях бренду почали брати участь трансгендерні персони та плюс-сайз моделі. Тепер Victoria's Secret зробив ще один крок у бік інклюзивності. Він запросив до співпраці пуерториканську модель Софію Хіару із синдромом Дауна.

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