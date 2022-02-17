Лінда Євангеліста відверто розповіла про невдалі косметичні процедури

Колишня супермодель Лінда Євангеліста знялася для обкладинки журналу People. Вона вперше взяла участь у фотосесії після невдалої процедури під назвою CoolSculpting.

Це була процедура, яка мала б зменшити жирові відкладення. Також Лінда Євангеліста відверто розповіла про наслідки втручання в інтерв'ю виданню.

Це цікаво: Колишня Каньє Веста знялася у відвертій фотосесії для The Cut: ефектні кадри

Послуга просувалась як неінвазивна альтернатива ліпосакції. Однак модель заявила, що після неї виявилася "назавжди деформованою" і "жорстоко понівеченою". Протягом трьох місяців після лікування Євангеліста почала помічати опуклості на підборідді, стегнах і в області декольте.

"Мені подобалося бути на подіумі. Тепер я боюсь зіткнутися з кимось, кого знаю. Я більше не можу так жити, ховаючись та соромлячись. Я просто не могла більше жити у цьому болі. Я нарешті хочу заговорити", – зізналася модель.

Нагадаємо, минулого року з чутками про невдалу пластику зіткнулася Демі Мур. На своїй сторінці в Instagram показала фото в компанії відомих супермоделей. На ньому видно, що із зовнішністю жінки все в порядку.

Читайте також: На обкладинці Vogue: 51-річна Наомі Кемпбелл вперше показала маленьку доньку