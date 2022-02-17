Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Нацвідбір на Євробачення Alina Pash Євробачення

Лінда Євангеліста відверто розповіла про невдалі косметичні процедури

  • 120
Лінда Євангеліста зізналася, що боїться зустрічати знайомих - фото 1
Лінда Євангеліста зізналася, що боїться зустрічати знайомих

Колишня супермодель Лінда Євангеліста знялася для обкладинки журналу People. Вона вперше взяла участь у фотосесії після невдалої процедури під назвою CoolSculpting.

Це була процедура, яка мала б зменшити жирові відкладення. Також Лінда Євангеліста відверто розповіла про наслідки втручання в інтерв'ю виданню.

Це цікаво: Колишня Каньє Веста знялася у відвертій фотосесії для The Cut: ефектні кадри

Послуга просувалась як неінвазивна альтернатива ліпосакції. Однак модель заявила, що після неї виявилася "назавжди деформованою" і "жорстоко понівеченою". Протягом трьох місяців після лікування Євангеліста почала помічати опуклості на підборідді, стегнах і в області декольте.

"Мені подобалося бути на подіумі. Тепер я боюсь зіткнутися з кимось, кого знаю. Я більше не можу так жити, ховаючись та соромлячись. Я просто не могла більше жити у цьому болі. Я нарешті хочу заговорити", – зізналася модель.

Лінда Євангеліста відверто розповіла про невдалі косметичні процедури - фото 497236

Лінда Євангеліста відверто розповіла про невдалі косметичні процедури - фото 497237

Лінда Євангеліста відверто розповіла про невдалі косметичні процедури - фото 497238

Нагадаємо, минулого року з чутками про невдалу пластику зіткнулася Демі Мур. На своїй сторінці в Instagram показала фото в компанії відомих супермоделей. На ньому видно, що із зовнішністю жінки все в порядку.

Читайте також: На обкладинці Vogue: 51-річна Наомі Кемпбелл вперше показала маленьку доньку

пропозиції партнерів
Новини