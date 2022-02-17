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Зірка Blackpink та Аня Тейлор-Джой знялися у новій кампанії Dior

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Ефектний ролик Dior рекламуватиме помаду Addict - фото 1
Ефектний ролик Dior рекламуватиме помаду Addict

Учасниця південнокорейської групи Blackpink Джису, актриса Аня Тейлор-Джой та модель Шерон Алексі знялися у рекламній кампанії нової помади Dior Addict. Гайда насолоджуватися ефектним відео на Радіо MAXIMUM!

Автором ролика для Dior стала Ліз Коллінз. Про це повідомляє WWD.

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Кадри з кампанії з'являться на всіх цифрових платформах Dior Beauty 1 березня у вигляді диптихів. Зліва буде розташований знімок продукту, а праворуч – фотографія однієї з героїнь зйомки. Кожен образ доповнений аксесуарами та срібними сумками Dior.

Нові помади Dior Addict будуть доступні у чотирьох футлярах, виконаних із чорного лаку, необробленого деніму, рожевого стьобаного матеріалу та металу срібного кольору. Косметика на 90% виготовлена ​​з інгредієнтів натурального походження та квіткових масел. Нова колекція включає 40 відтінків.

Нагадаємо, Аня Тейлор-Джой стала амбасадором Dior восени минулого року. Вона представлятиме жіночі колекції, розроблені креативним директором бренду Марією Грація К'юрі, а також косметичні лінійки, випущені Пітером Філіпсом. Аня Тейлор-Джой неодноразово з'являлася на преміях і заходах в образах від Dior.

На премію "Золотий глобус – 2021" актриса приміряла два образи від французького будинку: зелене вбрання з накидкою та синю атласну сукню. Над смарагдовим костюмом з глибоким декольте троє майстрів працювали 300 годин.

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