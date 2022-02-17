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У кампанії Victoria’s Secret уперше знялася модель з синдромом Дауна

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Модель з синдромом Дауна знялася для Victoria’s Secret - фото 1
Модель з синдромом Дауна знялася для Victoria’s Secret

Останні кілька років бренд білизни Victoria's Secret активно працює над різноманітністю своїх кастингів. Після звинувачень у трансляції нереалістичних стандартів краси у кампаніях бренду почали брати участь трансгендерні персони та плюс-сайз моделі.

Тепер Victoria's Secret зробив ще один крок у бік інклюзивності. Він запросив до співпраці пуерториканську модель Софію Хіару із синдромом Дауна. Про це модель розповіла у своєму інстаграм-акаунті.

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Там опубліковані знімки з кампанії Love Cloud та відео за участю як професійних моделей, так і жінок різного віку та типу фігури.

"Я мріяла про це, я працював над цим, і сьогодні моя мрія збулася", – прокоментувала дівчина свою участь у кампанії.

Колекцію Love Cloud вирізняє широкий розмірний ряд від XS до XXL. Victoria's Secret і надалі планують розвивати бодіпозитивний напрямок, наголошуючи, що колекція підходить усім, хто вважає себе жінкою.

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