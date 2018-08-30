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Алек Болдвін відмовився від зйомок у Джокері

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Алек Болдвін не буде зніматися в фільмі про Джокера - фото 1
Алек Болдвін не буде зніматися в фільмі про Джокера / gettyimages

Днями з'явилася інформація про те, що актор Алек Болдвін зіграє батька Бетмена в новому фільмі про лиходія Джокера.

Зокрема, про це повідомляло видання The Hollywood Reporter, посилаючись на свої анонімні джерела. Болдвін спростував ці чутки, написавши в Twitter, що не збирається зніматися в "Джокері" Тодда Філліпса.

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Передбачалося, що він зіграє Томаса Вейна, батька супергероя, який згідно з оригінальною історією був багатим промисловцем і мільйонером. Його вбивство підштовхнуло сина до боротьби зі злочинністю в Готемі.

Анонімне джерело, на якого посилалися The Hollywood Reporter, описувало персонажа Томаса Вейна в новому фільмі як засмаглого недоладного мільйонера, що нагадує Дональда Трампа в 1980-х роках.

"Я більше не беру участі в цьому фільмі, – розповів Болдвін в інтерв'ю виданню USA Today. – Упевнений, на цю роль знайдеться 25 інших акторів".

Нагадаємо, головного лиходія Джокера зіграє Хоакін Фенікс. Зйомки фільму почнуться в вересні цього року в Нью-Йорку. Режисером картини призначений Тодд Філліпс ("Похмілля у Вегасі"), а продюсером – Мартін Скорсезе.

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Джерело: USA Today
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