Оскар 2019: оголошено фільм, який представить Україну

Національний оскарівський комітет обрав український фільм, який буде висунутий на здобуття премії Оскар 2019 у категорії "Найкращий фільм іноземною мовою". Отож, нашим претендентом стала стрічка "Донбас" режисера Сергія Лозниці.

На премію Оскар 2019, яка традиційно відбудеться у Лос-Анджелесі, відправиться режисер Сергій Лозниця зі своїм фільм "Донбас". Саме ця стрічка перемогла в українському відборі серед стрічок "Брама", "Вулкан", "Кіборги", "Коли падають дерева" та "Міф".

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"Донбас" – драматичний фільм 2018 року, який створювався у копродукції Німеччини, України, Франції, Нідерландів і Румунії. Світова прем'єра стрічки відбулася 9 травня 2018 на Каннському міжнародному фестивалі, де "Донбас" став фільмом-відкриття програми та отримав приз за найкращу режисуру.

Сюжет фільму заснований на документальних матеріалах та розповідає про події, що відбувалися на сході України. В епізодах засобами ігрового кіно відтворені справжні історії, що трапилися на окупованих територіях. У центрі – люди, вимушені пристосовуватися до життя в умовах, коли розпадаються інститути влади, сімейні та професійні зв'язки, коли речі перестають називатися своїми іменами. Де грань між фактом та вимислом? Чи можливо зберегти людську гідність у таких умовах?

Донбас – дивитися онлайн трейлер українського фільму:

Зйомки фільму "Донбас" тривали на околицях Кривого Рогу (Дніпропетровська область) у лютому 2018 року. У ролях стрічки знялися актори Тамара Яценко, Людмила Смородіна, Олеся Жураковська, Борис Каморзін, Торстен Мертен, Сергій Руськін, Петро Панчук, Ірина Плесняєва, Жанна Лубгане, Вадим Добувський, Олександр Замураєв, Георгій Делієв, Валеріу Андрюце, Костянтин Ітунін, Валерій Антонюк, Ніна Антонова, Наталя Бузко, Сергій Колесов, Світлана Колесова та Сергій Сміян.

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