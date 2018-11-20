Аквамен: дивіться фінальний трейлер

У мережі з'явився фінальний трейлер фільму "Аквамен", який невдовзі стартує у кінотеатрах. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Студія Warner Bros. Pictures потішила прихильників фінальним трейлером до нового супергеройського фільму "Аквамен" від DC. Прем'єра фільму в Україні запланована вже на 13 грудня.

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Сюжет познайомить глядача ближче з історією Аквамена, якого можна було побачити у стрічці "Ліга справедливості" (2017). Сам персонаж неймовірно цікаво, бо не кожному випадає нагода стати сином королеви Атлантиди та наглядача маяка, який має обрати, який світ, йому ближчий.

У головних ролях зіграли Джейсон Момоа, Ембер Херд, Ніколь Кідман та інші.

Аквамен: дивіться фінальний трейлер онлайн:

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