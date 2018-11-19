Дедпул 2 – дивіться трейлер різдвяної версії

Компанія 20th Century Fox вирішила випустити "дитячу" версію фільму Дедпул 2, щоб її змогли дивитися навіть ті, кому виповнилося лише 13 років.

Сюжет стрічки буде таким же, але без нецензурної лексики та надзвичайно жорстоких кривавих сцен.

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У першому трейлері Дедпул з'являється в кадрі з актором Фредом Севеджем, який прославився завдяки дитячому серіалу 80-х "Милі роки". Севедж жартує, що Дедпул – не справжній марвелівський персонаж, тому що його персонаж належить компанії Fox, а не Marvel – і це те ж саме, якби The Beatles продюсувала гурт Nickelback.

Дедпул 2 – різдвяна версія – дивіться трейлер:

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