На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Актуально: як позбутися сезонної алергії
-
- 43
Весняне цвітіння дерев, тополиний пух, літні трави, амброзія. Ті, хто страждають на поліноз в кращому випадку намагаються на час виїхати подалі від алергенів в гіршому – запасаються антигістамінними і іншими препаратами.
У легкій формі алергію можна сплутати із застудою. Почервоніння очей, нежить, кашель, задишка. Однак ці симптоми проявляються щорічно в один і той самий час. Якщо не контролювати захворювання, то можуть початися напади задухи, і сезонна алергія поступово перейде в бронхіальну астму, пише activepure.
І ще: Названі ТОП-3 продукти з цинком, які посилять імунітет
Як правило, лікар легко може запідозрити поліноз, зв'язавши симптоматику з сезонним цвітінням, а також наявністю алергії у родичів пацієнта. Підтверджується діагноз за допомогою алергопроб. Це лабораторне дослідження крові, метою якого є встановлення точного списку алергенів. Що ж робити з приступами алергії?
Прочищайте ніс. Через наш ніс проходить за добу близько 17 тисяч літрів повітря! Уявляєте, скільки мікрочастинок всякої гидоти осідає на слизових оболонках верхніх дихальних шляхів: від вихлопних газів і побутового пилу до небезпечних алергенів. Тому дуже корисно, навіть якщо ви зараз не відчуваєте нападу нежиті, промивати ніс кожен день.
Робіть прибирання правильно. Вологе прибирання, безумовно, корисне для будинку. Але набагато ефективніше буде використовувати не тільки відро і ганчірку, а й пилосос для чищення килимів і м'яких меблів.
Використовуйте осушувачі повітря, коли в квартирі занадто волого і зволожує повітря, коли сухо. Підвищена вологість, як і підвищена сухість провокують напади алергії. Для того, щоб завжди знати, яка у квартирі вологість повітря, можна купити простий побутовий гігрометр (прилад для вимірювання вологості повітря). Нормою вважаються значення від 40 до 65%.
Це цікаво: Названий найпопулярніший напій на планеті
-
17:12Дослідження показало, коли у вас вищі шанси отримати позику у банку
-
16:50Як зробити з кави справжній еліксир довголіття
-
16:42Компанія Blue Origin Джеффа Безоса продасть квиток у космос на онлайн-аукціоні
-
16:21Британці розкритикували Єлизавету II за привітання правнука Арчі з днем народження
-
16:11Citroen представила свій крихітний вантажний електромобіль My Ami Cargo
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
15:55Не лише напій: як можна використовувати мелену каву у побуті
-
15:32Nike випустить кросівки у колаборації з Поштовою службою США
-
15:14Кім Кардашян позувала у майже непомітному бікіні
-
14:47Наскільки сильно змінилися камери: ентузіаст порівняв OnePlus One з OnePlus 9 Pro
-
14:16Майлі Сайрус з'явилася на публіці в ефектному прозорому вбранні
-
13:51У Саудівській Аравії знайдені споруди, старші за Стоунхендж: фотофакт
-
13:39У Ferrari офіційно представили свій ексклюзивний найпотужніший суперкар
-
13:24Актуально: як позбутися сезонної алергії
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:11В Австралії очевидці зняли на відео одночасно п'ять смерчів
-
12:50Найкращі друзі за знаком Зодіаку: хто найвірніший, а з ким не варто товаришувати
-
12:18Подивіться, як водій інкасаторського автомобіля майстерно відірвався від збройного нападу
-
11:49Щасливчики травня: три знаки Зодіаку, яких чекає фінансовий успіх цього місяця
-
11:21У Львові засвітився єдиний в Україні білий Rolls-Royce за 10 мільйонів гривень: фото
-
10:54Адель показала нову серію фото на честь свого 33-річчя: кадри підірвали мережу
-
10:30Привітання з Днем ангела Юрія 2021: вірші, смс та проза на іменини
-
10:13Картинки з Днем ангела Юрія 2021: вітальні листівки та відкритки
-
09:45Кейт Міддлтон і принц Вільям запустили власний YouTube-канал: про що перше відео
-
09:14Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 травня
-
15:55Не лише напій: як можна використовувати мелену каву у побуті
-
12:50Найкращі друзі за знаком Зодіаку: хто найвірніший, а з ким не варто товаришувати
-
09:14Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 травня
-
07:22Здорове харчування – це просто: турецька дієтологиня поділилася весняним секретом
- 05 травня
-
21:48ЧЕЛСІ ▶ РЕАЛ МАДРИД онлайн трансляція: дивитись півфінал Ліги Чемпіонів 2021
-
18:41Зміни, які відбуваються з вами, якщо ви кинете курити: через 1 день, місяць, 5 років
-
15:30Очікування і реальність: епічні фото з мережі, які змусять сміятись до сліз
-
12:21Як змінювалася найбагатша знаменитість Великобританії Адель: фото і відео
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 травня
- 04 травня
-
21:45МАНЧЕСТЕР СІТІ ▶ ПСЖ онлайн трансляція: дивитись півфінал Ліги Чемпіонів 2021
-
19:52Як облаштувати сад: круті ідеї з мережі (фото)
-
16:30Іменний астероїд, власна марка та присвята дизайнерів: цікаві факти про Одрі Хепберн
-
13:50Як стати щасливим за 30 секунд: дієвий лайфхак від професора психології
-
11:15Найгарячіші образи Насті Каменських за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 травня
-
07:10ТОП-5 ідеальних прохолодних напоїв для весни
- 03 травня
-
20:13Що означають кольорові смужки на тюбиках зубної пасти
-
18:33Популярні пісні квітня: плейлист нових треків за місяць
-
15:00День кондитера: найкращі традиційні десерти з різних країн
-
12:21Гороскоп на цей тиждень 3 – 9 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 травня
- 02 травня
-
20:50Дівчина тижня: пишногруда Мікайла Демайтер, яку називають найсексуальнішою хокеїсткою
-
18:48Шеф-кухар розкрив секрет, як приготувати смачний і соковитий шашлик
-
14:50Як українські зірки відзначають Великдень 2021: святкові фото з паскою
-
11:55МОЗ оновило карантинні зони: хто залишився у "червоних" регіонах