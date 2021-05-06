Актуально: як позбутися сезонної алергії

Весняне цвітіння дерев, тополиний пух, літні трави, амброзія. Ті, хто страждають на поліноз в кращому випадку намагаються на час виїхати подалі від алергенів в гіршому – запасаються антигістамінними і іншими препаратами.

У легкій формі алергію можна сплутати із застудою. Почервоніння очей, нежить, кашель, задишка. Однак ці симптоми проявляються щорічно в один і той самий час. Якщо не контролювати захворювання, то можуть початися напади задухи, і сезонна алергія поступово перейде в бронхіальну астму, пише activepure.

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Як правило, лікар легко може запідозрити поліноз, зв'язавши симптоматику з сезонним цвітінням, а також наявністю алергії у родичів пацієнта. Підтверджується діагноз за допомогою алергопроб. Це лабораторне дослідження крові, метою якого є встановлення точного списку алергенів. Що ж робити з приступами алергії?

Прочищайте ніс. Через наш ніс проходить за добу близько 17 тисяч літрів повітря! Уявляєте, скільки мікрочастинок всякої гидоти осідає на слизових оболонках верхніх дихальних шляхів: від вихлопних газів і побутового пилу до небезпечних алергенів. Тому дуже корисно, навіть якщо ви зараз не відчуваєте нападу нежиті, промивати ніс кожен день.

Робіть прибирання правильно. Вологе прибирання, безумовно, корисне для будинку. Але набагато ефективніше буде використовувати не тільки відро і ганчірку, а й пилосос для чищення килимів і м'яких меблів.

Використовуйте осушувачі повітря, коли в квартирі занадто волого і зволожує повітря, коли сухо. Підвищена вологість, як і підвищена сухість провокують напади алергії. Для того, щоб завжди знати, яка у квартирі вологість повітря, можна купити простий побутовий гігрометр (прилад для вимірювання вологості повітря). Нормою вважаються значення від 40 до 65%.

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