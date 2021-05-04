Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Великдень

Названий найпопулярніший напій на планеті

  • 1
Один з найулюбленіших напоїв на планеті - фото 1
Один з найулюбленіших напоїв на планеті / healthline

Мало хто знає, який напій найпопулярніший у світі, окрім води звісно. А у вас є якісь припущення? Якщо немає, тоді ми одразу розкриємо всі карти.

Чай – найпопулярніший і найбільш вживаний напій у світі. Багато людей щодня п'ють цей чудовий напій. Іноді два, а то і три горня. Купуючи в магазині упаковку чаю, ми навіть не замислюємося як і де він зроблений, які корисні властивості і речовини він має. Про це пише healthline.

Це цікаво: Три неприпустимі помилки, які зіпсують смак шашликів

Чорний і зелений чай отримують з одної і тої ж рослини Camellia sinensis. Однак, до 18 століття всі думали, що зелений і чорний чай роблять з абсолютно різних рослин. У зеленому чаї міститься на 50% більше вітаміну C, ніж в чорному чаї. Чай містить в собі невелику кількість фтору, тому він навіть корисний для зубів.

Чай краще заварювати в порцеляні або фаянсі, але ні в якому разі в металі. У чаї є свій незвичайний дух, який може осягнути не кожен. Існує навіть філософія, в якій мовиться, що чай – це шлях до гармонії і очищення (як внутрішнього, так і фізичного). Щорічно оборот чайної промисловості становить близько 10 млрд доларів. Чай п'ють всі, починаючи з самого раннього віку.

І ще: Ідеальна ранкова зарядка на все тіло за 10 хвилин

пропозиції партнерів
Новини