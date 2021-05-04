Названий найпопулярніший напій на планеті

Мало хто знає, який напій найпопулярніший у світі, окрім води звісно. А у вас є якісь припущення? Якщо немає, тоді ми одразу розкриємо всі карти.

Чай – найпопулярніший і найбільш вживаний напій у світі. Багато людей щодня п'ють цей чудовий напій. Іноді два, а то і три горня. Купуючи в магазині упаковку чаю, ми навіть не замислюємося як і де він зроблений, які корисні властивості і речовини він має. Про це пише healthline.

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Чорний і зелений чай отримують з одної і тої ж рослини Camellia sinensis. Однак, до 18 століття всі думали, що зелений і чорний чай роблять з абсолютно різних рослин. У зеленому чаї міститься на 50% більше вітаміну C, ніж в чорному чаї. Чай містить в собі невелику кількість фтору, тому він навіть корисний для зубів.

Чай краще заварювати в порцеляні або фаянсі, але ні в якому разі в металі. У чаї є свій незвичайний дух, який може осягнути не кожен. Існує навіть філософія, в якій мовиться, що чай – це шлях до гармонії і очищення (як внутрішнього, так і фізичного). Щорічно оборот чайної промисловості становить близько 10 млрд доларів. Чай п'ють всі, починаючи з самого раннього віку.

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