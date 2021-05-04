Названі ТОП-3 продукти з цинком, які посилять імунітет

Навесні особливо ретельно варто стежити за достатнім споживанням важливого для здоров'я людини мікроелемента – цинку. Цинк бере участь у важливих процесах, які відбуваються в організмі.

Організм людини не може синтезувати цинк, тому треба слідкувати, щоб цей елемент у достатній кількості надходив в організм разом з продуктами, пише lifehacker.

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В першу чергу цинк необхідний для нормалізації клітинного обміну: він активує антиоксиданти, які захищають клітинні структури від пошкодження вільними формами кисню. Саме цей мікроелемент дозволяє таким клітинним структурам, як мітохондрії, безперебійно постачати організм енергією. Не випадково одним з перших симптомів дефіциту цинку є зниження фізичної витривалості. Щоб такого не сталося, додайте до свого раціону:

Гарбузове насіння. 40 г насіння гарбуза можуть забезпечити до 15% добової норми цинку в організмі. Також цей продукт забезпечує і іншими корисними для імунітету речовинами: магнієм, білками і антиоксидантами.

Йогурт натуральний. Всі молочні продукти є джерелом цинку, але в йогурті його кількість максимальна: в одній склянці міститься до 11% добової норми. Крім того, він містить пробіотики, які зміцнюють кишкову мікрофлору.

Яйця. Одне велике куряче яйце містить приблизно 5% рекомендованої добової норми цинку. Також у яйці є елементи, що зміцнюють імунітет: вітаміни групи В, селен і холін.

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