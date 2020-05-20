Актриса-трансгендер знялася в піджаку на голе тіло: провокативне фото

ЛГБТ-активістка та американська актриса-трансгендер, яка відома за роллю в серіалі "Помаранчевий – хіт сезону", Лаверна Кокс постала перед шанувальниками у спокусливому образі без білизни. Пікантним знімком красуня поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Так, на свіжому сексуальному фото ЛГБТ-активістка Лаверна Кок позує в розстебнутому чорному піджаку, який одягнула на голе тіло. Крім цього, зухвалості образу додають латексні штани і високі рукавички. Лук актриса доповнила сумочкою Dior, яку повісила на вигин руки, черевиками на високих підборах, легким макіяжем і завитим волоссям.

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Кокс зазначила, що знімок також з'явився в американській версії журналу Harper's Bazaar. В інтерв'ю глянцю красуня розповіла, що самоізоляцію проводить в повній самоті і медитації. Також вона не дивиться новини, щоб захистити себе від стресу.

Лаверна Кокс стала відомою після зйомок у серіалі "Помаранчевий – хіт сезону". У 2014 році вона була номінована на премію Еммі, а у 2015 році потрапила в список 100 найбільш впливових людей за версією Time.

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