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Ксенія Мішина показала, як вона виглядала в дитинстві

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Ксенія Мішина - фото 1
Ксенія Мішина / karavan

Переможниця шоу Танці з зірками-2019 Ксенія Мішина поділилася чарівними кадрами, зробленими в дитинстві.

На фото майбутня актриса відображена в дитячому саду, а також в шкільні роки. У бесіді з виданням Караван історій Ксенія зізналася, що в дитинстві і юності не вважала себе привабливою дівчинкою.

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"У мене масово не закохувалися, і королевою школи я не була. Ви б мене тоді не впізнали! Я була трохи пацанятком, емоційною і з гострим почуттям справедливості. Щось не так, відразу лізла доводити свою правоту", – поділилася актриса. Ксенія також торкнулася і теми сім'ї. Мішина зізналася, що її батьки розлучилися, коли вона ще навчалася в школі.

"Для мене це не стало трагедією, я все розуміла. Мама працювала бухгалтером, тато – програмістом. Тато багато часу приділяв роботі, і його відхід я особливо не відчула. Ми з ним продовжували прекрасно спілкуватися. Через час він побудував нову сім'ю", – згадує актриса.

Ксенія Мішина показала, як вона виглядала в дитинстві - фото 371042

Ксенія Мішина показала, як вона виглядала в дитинстві - фото 371043

Ксенія Мішина показала, як вона виглядала в дитинстві - фото 371044

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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