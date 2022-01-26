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Актора, який зіграв Еркюля Пуаро, посвятили у лицарі

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Актора мали посвятити у лицарі ще у грудні 2021 року - фото 1
Актора мали посвятити у лицарі ще у грудні 2021 року

Британський актор Девід Суше, відомий за роль детектива Еркюля Пуаро в детективному серіалі "Пуаро Агати Крісті", був удостоєний звання лицаря-бакалавра. Урочиста церемонія за участю принца Вільяма відбулася у Віндзорському замку.

Як повідомляє Daily Mail, титул Девід Суше отримав за свій внесок у драматургічне мистецтво та благодійну діяльність.

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Зазначається, що його мали посвятити у лицарі ще у грудні минулого року, але захід довелося скасувати через позитивний тест актора на коронавірус.

Раніше принц Вільям посвятив колишнього ударника The Beatles Рінго Старра у лицарі. Підтримати музиканта до Букінгемського палацу прийшла дружина Барбара Бах.

Торік ми розповідали, що англійський актор Деніел Крейг став почесним командувачем Королівського військово-морського флоту Великої Британії. Тепер у нього є ще щось спільне з Джеймсом Бондом.

Про це повідомляється на офіційному сайті флоту. Таке ж звання носить Джеймс Бонд. Його Крейг зіграв в останніх п'яти частинах франшизи: "Казино "Рояль", "Квант милосердя", "007 Координати "Скайфол", "007 Спектр" і "Не час помирати".

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