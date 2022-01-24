Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Новорічні свята

Роббі Вільямс продасть картини Бенксі з приватної колекції

  • 31
Роббі Вільямс продає три роботи Бенксі - фото 1
Роббі Вільямс продає три роботи Бенксі

Співак Роббі Вільямс продасть на аукціоні Sotheby's три роботи Бенксі зі своєї колекції. Розповідаємо, у скільки оцінюються роботи вуличного художника.

Як пише Daily Mail, він продає картини "Дівчинка з повітряною кулею", "Поліцейські, що цілуються" і "Знівечена робота маслом". Торги відбудуться 2 березня у Лондоні.

Це цікаво: Малюнок вуличного художника Бенксі продали разом зі стіною

Я думаю, це одні з найкращих його робіт, і мені подобається, що вони тісно пов'язані з вуличним мистецтвом, – сказав Вільямс.

Співак зазначив, що колекціонери робіт Бенксі стають "частиною широкого культурного руху".

У Sotheby's повідомили, що "Дівчинка з повітряною кулею", що належить Вільямсу, намальована на металевій пластині. Її початкова ціна становитиме £2 – 3 мільйони.

Роббі Вільямс продасть картини Бенксі з приватної колекції - фото 493542

Картина з поліцейськими була створена у 2005 році, вона оцінюється у £2,5 – 3,5 мільйона. "Знівечену роботу маслом" оцінили приблизно так само.

Видання зазначає, що Вільямс уперше продає картини зі своєї колекції творів мистецтва. Раніше він продав свій будинок у Вілтширі з сімома спальнями за £6,75 мільйона.

Читайте також: Бенксі випустив у продаж футболки на підтримку руйнівників пам'ятника работорговцю

пропозиції партнерів
Новини