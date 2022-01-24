Роббі Вільямс продасть картини Бенксі з приватної колекції

Співак Роббі Вільямс продасть на аукціоні Sotheby's три роботи Бенксі зі своєї колекції. Розповідаємо, у скільки оцінюються роботи вуличного художника.

Як пише Daily Mail, він продає картини "Дівчинка з повітряною кулею", "Поліцейські, що цілуються" і "Знівечена робота маслом". Торги відбудуться 2 березня у Лондоні.

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Я думаю, це одні з найкращих його робіт, і мені подобається, що вони тісно пов'язані з вуличним мистецтвом, – сказав Вільямс.

Співак зазначив, що колекціонери робіт Бенксі стають "частиною широкого культурного руху".

У Sotheby's повідомили, що "Дівчинка з повітряною кулею", що належить Вільямсу, намальована на металевій пластині. Її початкова ціна становитиме £2 – 3 мільйони.

Картина з поліцейськими була створена у 2005 році, вона оцінюється у £2,5 – 3,5 мільйона. "Знівечену роботу маслом" оцінили приблизно так само.

Видання зазначає, що Вільямс уперше продає картини зі своєї колекції творів мистецтва. Раніше він продав свій будинок у Вілтширі з сімома спальнями за £6,75 мільйона.

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