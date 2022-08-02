Акція "Смілива гривня" від НБУ: здайте монети на потреби ЗСУ

Нацбанк України закликає долучитися до підтримки захисників – візьміть участь у благодійній акції "Смілива гривня". Від 1 серпня і протягом трьох місяців можна здати монети, які вже вийшли з обігу. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

НБУ з Ощадбанком і ПУМБом розпочинають акцію по всій Україні. Усі охочі можуть здати монети номіналами 10, 50 копійок та 1, 2, 5 і 10 гривень. Гарна нагода одночасно і допомогти, і очистити свої кишені та скарбнички!

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Всі зібрані кошти будуть перераховані на потреби Збройних Сил України! Адреси відділень, де можна здати монети, за ЦИМ посиланням.

Майже у всіх областях України у відділеннях Ощадбанку та ПУМБу будуть працювати такі пункти мобілізації монет на підтримку ЗСУ.

Також можна організувати колективний збір коштів серед громад певного району, житлового комплексу, на роботі або в інших спільнотах. Адже, об'єднавшись, українці здатні творити дива та допомагати українській армії долати ворога", – йдеться у повідомленні Нацбанку.

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