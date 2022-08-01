У застосунку Uklon з'явилися три нові послуги, на які давно чекали

Онлайн-сервіс таксі Uklon оновив мобільний додаток, у якому з'явилися нові корисні функції: поїздки між містами, доставляння посилок та виклик водія для власного авто. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Застосунок Uklon розширює перелік сервісів, які надає користувачам. Оновлення додатка дасть вам додаткові тарифи, якими користувачі давно хотіли скористатися.

І ще: Найоригінальніші авто, які люди зустрічали на вулицях – фото

Через Uklon SuperApp можна буде скористатися такими новими послугами:

Сервіс " Доставка " – надіслати посилку машиною таксі або ж залишити для водія коментар, щоб він сам забрав ваше доставлення.

" – надіслати посилку машиною таксі або ж залишити для водія коментар, щоб він сам забрав ваше доставлення. Сервіс " Драйвер " – викликати драйвера для власної автівки.

" – викликати драйвера для власної автівки. Сервіс "Міжміст" – можна замовляти поїздки між містами України на таксі.

Ці нові функції будуть доступні на головному екрані, тож не шукайте їх серед класів авто.

До теми: Літакам "Руслан" привласнили імена на честь українських міст-героїв цієї війни