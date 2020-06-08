Акція на підтримку расової справедливості: понад 700 ігор продають пакетом за 5 доларів

Платформа інді-ігор зібрала пакет з 742 проєктів на суму понад 3400 доларів і продає його всього за 5 доларів. Всі кошти з продажу підуть до Фонду правового захисту та освіти NAACP, який підтримує афроамериканців.

Акція із зібраною колекцією стартувала три дні тому на підтримку руху Black Lives Metter і уже зібрала майже 650 тисяч доларів. Мета полягає в тому, щоб впродовж наступних дев'яти днів зібрати 1 мільйон доларів.

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Завтра до колекції додадуть ще 185 ігор, але стартова ціна залишиться колишньою. Там є як командні проєкти, так і поодинокі творіння початківців розробників. Можна знайти такі інді-хіти, як Oxenfree, Night In The Woods, Tonight We Riot і ще багато всього.

$234,000 raised in about 6 hours! I've bumped the goal to $500k. Thank you so much to those who bought the bundle and the those who donated their projects.



BTW, 185 new projects have already been submitted and will be added tomorrow!https://t.co/31vXCJjkk1 — leaf @ itch.io (@moonscript) June 6, 2020

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