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Агілера поділилася деталями скандального поцілунку з Мадонною на MTV VMA 2003
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Одним з найяскравіших моментів премії MTV VMA 2003 року став виступ Мадонни з Брітні Спірс, Крістіною Агілерою та Міссі Елліотт. Разом вони виконали пісні Like A Virgin і Hollywood. Однак публіку вразило не тільки виконання композиції, а й шоу, влаштоване ними під час виступу.
Мова, звичайно, йде про поцілунки Мадонни зі Спірс і Агілерою, які публіка потім обговорювала ще дуже і дуже довго. Але якщо вони когось і шокували, то точно не Крістіну Агілеру. У цьому співачка зізналася вчора в інтерв'ю Зейн Лоу.
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"Тоді для мене це не було шоком. І зараз це мене теж не шокує", – сказала 39-річна зірка.
Відео скандального поцілунку Мадонни, Брітні Спірс і Крістіни Агілери:
"Значення чогось шокуючого доходить до крайності. Але у той час я, чесно кажучи, не думала про це. Ну, цілуються дві дівчини, і що тут такого", – додала вона.
Знаменитості часто в гонитві за епатажем і популярністю роблять зі своїх виступів шоу, так що поцілунки – це лише його частина. Сама Крістіна Агілера була заміжня і виховує двох дітей разом зі своїм нареченим Меттью Ратлером. А у Мадонни, яка була одружена двічі і зараз знову перебуває у стосунках, – п'ятеро дітей.
Два роки тому, розповідаючи про це поцілунок в ефірі радіо SiriusXM, Агілера згадала, що увага ЗМІ до цього епізоду була дещо дивною: тоді преса писала тільки про поцілунок Мадонни зі Брітні Спірс.
"Знаєте, чому вони вирізали наш поцілунок? Щоб викликати реакцію Джастіна Тімберлейка (він був колишнім коханим Брітні Спірс. – прим. ред.). Наступного дня я побачила газету і подумала: "Вважаю, що мене викинули за борт цієї історії", – розповідала вона.
Але проти навмисного виключення себе з цього епізоду Агілера не заперечувала. Того вечора у неї був ще один виступ – з Дейвом Наварро вони виконали пісню Fighter. І, за словами зірки, він був не менш приголомшливим.
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