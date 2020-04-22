Африканська пустеля: наслідки піщаної бурі в Україні шокували мережу (відео)

Піщана буря змінила поля у Житомирській області до невпізнання. Кадри з цієї території опублікував на своїй сторінці у Facebook журналіст Денис Казанський.

Піщана буря в Житомирській області перетворила поля в африканську пустелю. Рідкісне для України природне явище відбувалося в цих краях 16 квітня. В результаті Полісся і північна частина Лісостепу виявилися повністю засипані піском і пилом.

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"Ще одна біда, яка спіткала цієї весни Полісся, крім пожеж – піщані бурі. Через знищення лісів і лісосмуг, а також через посуху, вітер підіймає в повітря і переносить хмари піску, який потім покриває все навколо", – йдеться у дописі.

За словами Казанського, зараз поля в Малинському районі нагадують пустелю Сахару: "Виглядає це досить дико. Треба терміново братися за екологію, тому що якщо так піде далі, країна перетвориться на суцільну випалену і засипану піском пустелю".

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