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Тваринам Чорнобиля потрібна допомога: як долучитись до їх порятунку
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Чорнобильською зоною відчуження пронеслась масштабна пожежа, у результаті якої згоріли гектари лісів та полів, а сотні тварин загинули або втратили домівки. Тепер мешканцям Чорнобиля потрібна допомога!
Пожежа в Чорнобильській зоні тривала майже два тижні. На щастя, дощ допоміг рятувальникам погасити вогонь, хоча й досі в деяких місцях продовжується тління. Оцінити збитки поки що складно, але відомо, що зона відчуження безповоротно втратила багато унікальних об'єктів. Це – тролейбус у Копачах, санаторій "Смарагдовий", станція Янів, села Лелів, Чистогалівка, Крива Гора, Іловниця та інші.
Тут більше: У Чорнобильській зоні погасили пожежу, але це ще не все
Крім поселень та туристичних об'єктів, постраждала велика кількість тварин Чорнобиля. Наразі немає жодної офіційної інформації про втрати флори та фауни, тож над цим ще будуть працювати фахівці. На щастя, багатьом тваринам таки вдалось уціліти у вогні, але зараз їм немає чого їсти.
На раніше зібрані кошти уже закупили трохи їжі: 200 кг яблук і 200 кг моркви диким тваринам та 60 кг сухого корму безпритульним собакам Чорнобиля.
Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник відкрив збір коштів на створення фінансового резерву, наголошуючи, що справа не тільки в кормах, хоча й вони надзвичайно важливі.
Під час пожежі згоріли годівниці й солонці, куди копитні приходили ледь не щодня. Наполохані тварини замість звичних пасовищ знаходять хіба сіро-чорний попіл та рідкісні острівки сухої трави.
Відео й фото з кіньми Пржевальського, які розгублено бредуть по згарищу, облетіли ледь не весь світ. Так, копитні врятувались від вогню, але вони дезорієнтовані й налякані. Мало того, що їм довелось тікати від полум'я, яке спалахувало, то в одному, то в іншому місці, та не менше їм дошкуляв дим, який сунув суцільною пеленою.
А в них зараз особливий період: у квітні-травні вагітні кобили коней Пржевальського починають жеребитися. Приблизно в цей час народжують також самки оленів та лосів. Тому будь-яка допомога тваринам Чорнобиля не буде зайвою.
Аби в короткі терміни й найбільш ефективно підтримати тварин, Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник звертається до небайдужих з проханням про благодійну допомогу. Збір коштів офіційний, вони надійдуть безпосередньо на рахунки заповідника.
Допомогти тваринам Чорнобиля можна так:
- Отримувач: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник,
- Код ЄДРПО: 41246328
- № спеціального реєстраційного рахунку: UA208201720313241001301000849
- Банк отримувача: Держказначейська служба України, м.Київ
- МФО: 820172
- ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: БЛАГОДІЙНИЙ ВНЕСОК
Звертаємо особливу увагу, що в призначенні платежу обов'язково треба вказувати "На благодійність" чи "Благодійний внесок", інакше гроші повернуться назад.
Контактні телефони:
- 067 459 44 83 – Денис
- 097 887 12 38 – Вікторія
- 097 732 51 84 – Оксана
До слова, на КПП Дитятки також працює Волонтерський штаб, який приймає безпосередню допомогу від на Нову Пошту чи на КПП.
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