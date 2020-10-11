Оце так форми: модель Келлі Гейл розбурхала звабливим відео (18+)

Популярна модель Келлі Гейл знову підкорює серця шанувальників сонячними кадрами у бікіні. З такою фігурою ця дівчина завжди готова до літа!

25-річна шведська модель та ангел Victoria's Secret Келлі Гейл підкорює серця не тільки з подіумів, а й зі свого акаунті в соцмережі Instagram. Там за красунею з індійсько-австралійським походженням та особливою вродою стежать понад мільйон користувачів. А все тому, що Келлі ледь не кожного дня публікує кадри зі своїх буднів.

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Нещодавно красуня опублікувала ефектне відео, на якому насолоджується теплом літом в купальнику. "Літо назавжди! Навіть якщо температура води всього 8 градусів", - відзначила модель.



Більше нових звабливих фото від Келлі:

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