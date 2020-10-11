Актор Джефф Голдблюм повторив знаменитий кадр з Парку юрського періоду: фотопорівняння

Відомий американський актор Джефф Голдблюм повторив кадр з фільму, який свого часу став візитною карткою зірки. І у свої 67 Джефф у прекрасній формі.

На своїй сторінці в Instagram американський актор Джефф Голдблюм, який зіграв доктора Яна Малкольма у фільмі "Парк юрського періоду", опублікував фото, на якому повторює кадр з цього фільму. Джефф позує в розстебнутій сорочці – і в свої 67 виглядає просто чудово!

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Цим знімком актор висловив подяку своїм підпиникам за готовність піти голосувати на виборах президента США, які пройдуть в листопаді.

Фільм Стівена Спілберга "Парк юрського періоду" вийшов у 1993 році. Ця сцена стала для Джеффа Голдблюма його візитною карткою.

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