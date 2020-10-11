Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус День вчителя

Актор Джефф Голдблюм повторив знаменитий кадр з Парку юрського періоду: фотопорівняння

  • 25
Джефф Голдблюм - фото 1
Джефф Голдблюм / movieweb

Відомий американський актор Джефф Голдблюм повторив кадр з фільму, який свого часу став візитною карткою зірки. І у свої 67 Джефф у прекрасній формі.

На своїй сторінці в Instagram американський актор Джефф Голдблюм, який зіграв доктора Яна Малкольма у фільмі "Парк юрського періоду", опублікував фото, на якому повторює кадр з цього фільму. Джефф позує в розстебнутій сорочці – і в свої 67 виглядає просто чудово!

І ще: Зірка Ідеального голосу Ребел Вілсон схудла на десятки кілограмів: фото до і після

Цим знімком актор висловив подяку своїм підпиникам за готовність піти голосувати на виборах президента США, які пройдуть в листопаді.

Фільм Стівена Спілберга "Парк юрського періоду" вийшов у 1993 році. Ця сцена стала для Джеффа Голдблюма його візитною карткою.

Читайте також: Дівчина Лео Ді Капріо після чуток про вагітність засвітила плаский живіт

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Тіна Кароль з Індії та Монатік з Бразилії: як виглядали б українські зірки в інших країнах
  • 06 жовтня, 14:16
  • 17294
ТОП-8 нових серіалів жовтня 2020, які варто переглянути
  • 30 вересня, 12:19
  • 473
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2572301
Загрузка...
Новини