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54-річна Елізабет Херлі вразила звабливою фігурою в бікіні (фото)

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Елізабет Херлі шокувала ідеальними формами - фото 1
Елізабет Херлі шокувала ідеальними формами / instagram.com/elizabethhurley1

Популярна модель Елізабет Херлі не припиняє дивувати своїм розкішним виглядом. Зірка з легкістю можна позмагатись у спокусливості навіть з Монікою Беллуччі!

54-річна англійська модель, акторка та бізнесвумен Елізабет Херлі встигає не лише зніматись у фільмах, прикрашати модні бренди та займатись власними проєктами, а й веде акаунт в соцмережі Instagram. Там за красунею стежать понад 1,6 млн користувачів. Зірка обожнює ділитись кадрами зі своїх буднів, а також доволі спокусливими знімками з мінімальною кількістю одягу.

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Нещодавно красуня похизувалась ефектною фігурою у крихітному купальнику, викликавши справжній шквал коментарів з компліментами. Лізі вкотре довела, що вік – це не головне.

instagram.com/elizabethhurley1 - фото 403299
instagram.com/elizabethhurley1

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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