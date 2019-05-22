А все так добре починалось: Julik на евакуаторі поїхав до Львова

Енергійний і шалено позитивний співак Julik вляпався у справжнісіньку халепу. Йому довелося проїхати кілька сотень кілометрів на евакуаторі, адже його ластівка підвела виконавця у найбільш невідповідний момент. Кумедним випадком він поділився зі своїми прихильниками у мережі Instagram.

Співак зізнався, що у його плани зовсім не входила така кумедна подорож до рідного міста.

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Замість чотирьох днів пробув у Києві тиждень. Через насичений графік не мав нагоди розібратися, що і до чого!, – зізнався Julik.

Що ж робив співак у столиці? Він з командою вирушили до Києва на зйомки. Вони успішно подолали 600 кілометрів шляху без жодного натяку на те, що автівка викине бодай одного коника.

Співак вирушив у справах, залишивши свою автівку на території одного з готелів. Наступного дня, коли Julik спробував завести свою ластівку, на нього очікувало неабияке розчарування. Виявилося, що з ладу вийшов двигун, а його ремонт займе майже два тижні.

Спішу побачили сина та дружину, а ще маю багато роботи на студії, тому часу зволікати зовсім немає! Їздив машиною, бусом, зрештою, літав, та евакуатором ніколи! Все в житті буває вперше (сміється), – додав Julik.

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