Не зупиняйся: Julik випустив нову мотиваційну пісню

Співак Julik (Назарій Гук) презентував свою третю композицію у рамках сольної кар'єри. Пісня "Не зупиняйся", яка не схожа на попередні роботи артиста, стане мотивацією для кожного з нас. Зацініть!

Як розповів Julik, нова пісня змусить нас побачити сценарій нашого життя, те, що нам відомо, але ми часто про це забуваємо. Саме "Не зупиняйся" можна сміливо назвати треком-мотивацією. Основний мотив – віра у себе та свої можливості, постійний рух вперед та досягнення поставленої мети!

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"Я завжди намагаюсь співати про ті речі, які мені близькі до душі! Дві попередні композиції були лірично-романтичного спрямування, третя – та тема, яка зі мною щодня. Час від часу до мене звертаються шанувальники із запитанням: "Як ти все встигаєш? Де навчився так класно грати?". На що у мене завжди відповідь проста, потрібно ставити цілі та за будь-яких обставин йти до своєї мети!", – ділиться екс-учасник гурту DZIDZIO.

Коли ти робиш якусь справу, а вона не вдається – це не привід зупинитися, скаржитись чи просто відкласти її на завтра. Завдяки своїй вірі та маленькій наполегливості можна звернути гори та досягнути бажаного, – наголошує Julik.

"Не зупиняйся" – пісня, яка чудово показує любов самого Julika до музики. Вона у свою чергу є тією рушійною силою, яка надихає та стимулює співака рухатись вперед. Зацініть і ви!

Слухати онлайн пісню Julik – Не зупиняйся:

У композиції є фраза "Твій розум – твоя броня", саме цими рядками артист хоче донести до слухачів, що вихід з будь-якої ситуації – "тверезе мислення". Це і є своєрідною ремаркою треку.

Текст і слова пісні Не зупиняйся

Ми, наче птахи,

Завжди летимо,

Де воліє душа,

Де наші страхи

Зникають,

Як прийде весна.

Не зупиняйся, не зупиняйся, йди до кінця.

Музика в танцях, музика в танцях запалить серця.

Ми маєм рости

Поволі за вітром, досягаєм мети

Крізь тон самоти

Хто вірить – той має дійти.

Як життя дає знак,

Чекаєш моменту щодня,

Та все не спроста,

Твій розум – твоя броня.

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