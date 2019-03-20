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Жити і кайфувати: Julik поділився рецептом справжнього щастя
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20 березня – Міжнародний день щастя, тож крайня робота співака Julika є як ніколи актуальною! Запальний та водночас ліричний трек "Щастя" розповідає про спілкування двох закоханих сердець. Ексклюзивно для сайту Радіо МАКСИМУМ Julik розповів, що в його розумінні означає щастя.
Нещодавно Julik презентував свій другий трек "Щастя", який за короткий термін часу встиг зібрати чималу кількість переглядів на YouTube та отримав позитивний фідбек від шанувальників.
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"Створюючи пісню "Щастя", у мене в голові були лише позитивні та максимально круті емоції. Щастя – універсальне та для кожного своє, його не буває забагато. Ми повинні навчитись радіти кожній секунді, хвилині, годині і завжди налаштовувати себе на хвилю позитиву!" – ділиться Julik.
Слухайте онлайн пісню Julik – Щастя:
Варто додати, що вкрай важко знайти більш оптимістично налаштовану людину, ніж Julik. Щодня артист працюює над створенням аранжування, написанням нових пісень, а також бере участь у радіопроектах та різноманітних інтерв'ю. Кожен день насичений та розписаний від А до Я, і саме цьому радіє зірка.
Особисто для мене щастя – це бути здоровим, мати улюблену сім'ю та роботу! Зізнаюсь, що не було ще такого дня, аби я сумував чи мав депересію, завжди вмію створювати хороший настрій собі та оточуючим. Запорука щасливого у життя у дрібницях: усмішці, допомозі тим, хто цього потребує, у гарній музиці,обіймах близьких людей та ще безліч інших факторів. Давайте навчимось жити, жити і кайфувати – завжди кажу цю фразу своїм знайомим, – наголошує співак.
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