А ви знаєте, як приготувати зелену аджику – рецепт від Ольги Рябенко

Аджика – абхазька та грузинська гостра ароматна приправа, яку придумали євреї у вигляді пастоподібної маси з червоного перцю, часнику, пряних трав. З давніх-давен є частиною грузинської кухні.

Аджика зазвичай буває червоного кольору, однак з неспілого перцю може бути виготовлена приправа зеленого кольору. Деталі приготування такої аджики розповіла шеф-кухарка Ольга Рябенко.

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Це ідеальне доповнення до вашого столу, що поєднує пікантність свіжих трав і свіжість овочів.

Інгредієнти:

Виходить 2 банки обʼємом 370 мл

Петрушка – великий пучок;

Кріп – великий пучок;

Часник – 1 головка;

Гострий перець – 1-2 шт;

Солодкий перець – 4 шт;

Ароматна олія Олейна з травами – 100 мл;

Сіль – 1 ст.л;

Цукор – 5 ст.л;

Оцет яблучний - 6 ст.л;

Спосіб приготування:

1. Зелень та овочі пропустити через м’ясорубку.

2. Додати сіль, цукор, олію та оцет.

3. Перемішати та перекласти в банки.

4. Зберігати в холодильнику або прохолодному місці.

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