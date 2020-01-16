ТЕСТ: Наскільки добре ти пам'ятаєш серіали з дитинства

Згадай, як в дитинстві дуже сильно чекаєш на нові серії про улюблених персонажів, адже не можеш просто ввімкнути телевізор тоді, коли хочеш. А пам'ятаєш, що саме дивився? Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Зараз не всі з тих серіалів, що ми дивилися десятки років тому, видаються нормальними та цікавими. Проте тоді картинка здавалася дуже гарною, актори – талановитими, сюжет – цікавим, а ми були набагато молодшими! Пригадаймо той час!

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Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

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