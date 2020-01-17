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Що пили українці на початку 90-х: ностальгійна добірка алкогольних напоїв

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У 80-х в УРСР проводили антиалкогольну кампанію - фото 1
У 80-х в УРСР проводили антиалкогольну кампанію / Fine Art Images/Heritage Images/Getty Image

У 80-х на території України ввели "сухий закон", однак вже в 1987-му масове невдоволення кампанією й економічна криза змусили радянську владу згорнути боротьбу з алкоголем. Згадуємо спиртне, яке пили українці в 90-х.

Представляємо добірку ностальгійних етикеток алкогольних напоїв з дев'яностих. Ці зображення супроводжували громадян радянської України в найсвітліші та найважчі моменти життя.

ТЕСТ: Наскільки добре ти пам'ятаєш серіали з дитинства

"Спотикач", "Кубанська" і "Галичина", дефіцитні настоянки на травах від Житомирського заводу та легендарний приморський портвейн – дивіться, але про смак краще не згадуйте ;)

Міцний алкоголь

Що пили українці на початку 90-х: ностальгійна добірка алкогольних напоїв - фото 380389
Що пили українці на початку 90-х: ностальгійна добірка алкогольних напоїв - фото 380371
Що пили українці на початку 90-х: ностальгійна добірка алкогольних напоїв - фото 380373
Що пили українці на початку 90-х: ностальгійна добірка алкогольних напоїв - фото 380387
Що пили українці на початку 90-х: ностальгійна добірка алкогольних напоїв - фото 380384
Що пили українці на початку 90-х: ностальгійна добірка алкогольних напоїв - фото 380393

Наливки

Що пили українці на початку 90-х: ностальгійна добірка алкогольних напоїв - фото 380411
Що пили українці на початку 90-х: ностальгійна добірка алкогольних напоїв - фото 380369
Що пили українці на початку 90-х: ностальгійна добірка алкогольних напоїв - фото 380410
Що пили українці на початку 90-х: ностальгійна добірка алкогольних напоїв - фото 380409
Що пили українці на початку 90-х: ностальгійна добірка алкогольних напоїв - фото 380410
Що пили українці на початку 90-х: ностальгійна добірка алкогольних напоїв - фото 380365

Вина

Що пили українці на початку 90-х: ностальгійна добірка алкогольних напоїв - фото 380366
Що пили українці на початку 90-х: ностальгійна добірка алкогольних напоїв - фото 380368
Що пили українці на початку 90-х: ностальгійна добірка алкогольних напоїв - фото 380367
Що пили українці на початку 90-х: ностальгійна добірка алкогольних напоїв - фото 380370
Що пили українці на початку 90-х: ностальгійна добірка алкогольних напоїв - фото 380372

Фото: istpravda.com, amnesia

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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