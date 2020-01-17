Що пили українці на початку 90-х: ностальгійна добірка алкогольних напоїв

У 80-х на території України ввели "сухий закон", однак вже в 1987-му масове невдоволення кампанією й економічна криза змусили радянську владу згорнути боротьбу з алкоголем. Згадуємо спиртне, яке пили українці в 90-х.

Представляємо добірку ностальгійних етикеток алкогольних напоїв з дев'яностих. Ці зображення супроводжували громадян радянської України в найсвітліші та найважчі моменти життя.

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"Спотикач", "Кубанська" і "Галичина", дефіцитні настоянки на травах від Житомирського заводу та легендарний приморський портвейн – дивіться, але про смак краще не згадуйте ;)

Міцний алкоголь

Наливки

Вина

Фото: istpravda.com, amnesia

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