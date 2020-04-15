99-річний ветеран Другої світової зібрав 6 мільйонів фунтів для боротьби з коронавірусом

Історія цього чоловіка надихає. Знайомтесь, це 99-річний ветеран армії Том Мур, котрий мешкає у Великій Британії. Чоловікові, попри його поважний вік, вдалося зібрати понад 6 мільйонів фунтів стерлінгів для допомоги Національній службі охорони здоров'я у боротьбі з COVID-19.

Причому зробив він це дуже і дуже просто. Чоловік вирішив сотню разів пройтися навколо свого власного дому.

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Том Мур пообіцяв до свого сотого дня народження, який він відзначить наприкінці квітня, без сторонньої допомоги пройти два з половиною кілометри. Для цього чоловіку знадобиться 100 разів обійти своє 25-метрове подвір'я.

Кожного дня, з 8 квітня, британець проходить близько 10 кругів навколо будинку. Чоловік упевнений, що йому вдасться пройти 2,5 кілометра раніше, ніж планувалося.

Я роблю щодня, так у результаті я досягну 100, а потім я пройдуся ще трохи, – сказав Том Мур.

У день початку свого "марафону" Том закликав усіх, хто підтримує чоловіка, пожертвувати гроші для допомоги медикам. Його ціллю було зібрати 1000 фунтів стерлінгів. Утім, на пропозицію британця відгукнулися 170 тисяч людей з усього світу. Наразі йому вдалося зібрати 6 171 701 фунт (на момент написання матеріалу).

Чоловік планував зібрати лише 1000 фунтів стерлінгів

Зібрані кошти витратять на допомогу медикам, які борються з пандемією коронавірусу.

Зауважимо, що Том Мур служив у армії під час Другої світової війни. Він проходив службу в Індії та М'янмі.

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