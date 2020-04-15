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Коронавірус Великдень

88-річна жінка показала, як потрібно святкувати день народження на карантині вірусне відео

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88-річна жінка показала, як потрібно святкувати день народження на карантині вірусне відео - фото 1

Карантин і самоізоляція не є перешкодою для святкування свого дня народження. Це довела 88-річна Норма Грегоріо своїм відео, яке стало вірусним у соцмережі TikTok.

З нагоди 88-річчя Норми Грегоріо її внучка Джессіка Керріган замовила їй доставку торта, оскільки не могла відвідати бабусю особисто через карантин. "Через те, що ми не могли фізично відзначити її день народження або принести їй торт, я вирішила замовити бабусі торт в інтернеті", – розповіла Керріган.

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У відповідь бабуся відправила родичам відеозвернення, в якому показала, як співає Happy Birthday сама собі і задуває свічки.

"Коли бабуся отримала торт, вона вирішила записати себе і відправити нам. Я подумала, що це так мило, тому завантажила його на свій TikTok. І тепер мільйони людей дивляться, коментують і діляться цим відео", – згадує внучка.

Миле відео швидко поширилося на TikTok і стало ще популярнішим, коли дівчина завантажила його в Instagram.

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Джерело: cnn
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