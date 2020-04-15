На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
88-річна жінка показала, як потрібно святкувати день народження на карантині вірусне відео
-
- 27
Карантин і самоізоляція не є перешкодою для святкування свого дня народження. Це довела 88-річна Норма Грегоріо своїм відео, яке стало вірусним у соцмережі TikTok.
З нагоди 88-річчя Норми Грегоріо її внучка Джессіка Керріган замовила їй доставку торта, оскільки не могла відвідати бабусю особисто через карантин. "Через те, що ми не могли фізично відзначити її день народження або принести їй торт, я вирішила замовити бабусі торт в інтернеті", – розповіла Керріган.
І ще: Американська пенсіонерка на карантині випросила 150 банок пива
У відповідь бабуся відправила родичам відеозвернення, в якому показала, як співає Happy Birthday сама собі і задуває свічки.
"Коли бабуся отримала торт, вона вирішила записати себе і відправити нам. Я подумала, що це так мило, тому завантажила його на свій TikTok. І тепер мільйони людей дивляться, коментують і діляться цим відео", – згадує внучка.
Миле відео швидко поширилося на TikTok і стало ще популярнішим, коли дівчина завантажила його в Instagram.
Читайте також: Пара "вигулює" театральні костюми на карантині: веселі фото
-
17:30Коронавірус: онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020
-
17:24Як правильно пити вино з сусідами на самоізоляції: лайфхак від італійців
-
17:15Офіс президента каже, що динаміка COVID-19 в Україні схожа на Іспанію, але це не так
-
16:53BMW випустила настільні ігри, розмальовки та пазли для тих, хто нудьгує на карантині
-
16:44Хто швидше засинає після сексу: відповідь учених
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
16:26Кредитні канікули у ПриватБанку: як відтермінувати оплату за іпотеку та авто
-
16:18Блокпости в Україні: карта, де розташовані КПП у Києві та областях
-
15:56В Єгипті запустили віртуальні екскурсії гробницями фараонів
-
15:45Це карма: смішні відео з паскудниками, яких швидко карає доля
-
15:3499-річний ветеран Другої світової зібрав 6 мільйонів фунтів для боротьби з коронавірусом
-
15:25Скільки машин було розбито у фільмах Форсаж: шокуючі цифри
-
15:22Привітання з Чистим четвергом 2020: вітання у віршах і прозі українською
-
15:14The Eddy: трейлер нового серіалу від Netflix про джаз і Париж
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:05Чи справді коронавірус не залишається на дверних ручках: перевірка фактів
-
14:54OnePlus 8 Pro пройшов екстремальний тест на міцність
-
14:46У співачки Cardi B трапився нервовий зрив через пластівці (відео)
-
14:3288-річна жінка показала, як потрібно святкувати день народження на карантині вірусне відео
-
14:15Що робити після повернення з вулиці: правила від медиків
-
13:50У магазині попросили собак піти, і це варто побачити (відео)
-
13:33Березень 2020 року став другим найтеплішим на планеті
-
13:18Макс Кідрук назвав ТОП улюблених музичних гуртів у карантинному шоу "Колос Вдома"
-
13:07Джон Вік, Ла-ла Ленд та інші: студія Lionsgate покаже свої фільми на Youtube
-
12:50Американська пенсіонерка на карантині випросила 150 банок пива
-
16:26Кредитні канікули у ПриватБанку: як відтермінувати оплату за іпотеку та авто
-
15:05Чи справді коронавірус не залишається на дверних ручках: перевірка фактів
-
12:13Притула зізнався, що найпершим зробить після закінчення карантину
-
09:30Скільки хворих на коронавірус в Україні: статистика на сьогодні, 15 квітня
-
07:15Погода в Україні 15 квітня: у яких областях пройдуть дощі
- 14 квітня
-
21:26Варто спробувати: вагомі причини зайнятися сексом перед дзеркалом
-
19:08Пік захворюваності COVID-19 ще попереду: ВООЗ пояснила, коли можна пом'якшувати карантин
-
15:47У Чорнобильській зоні погасили пожежу, але це ще не все: що там діється
-
13:18В Україні випав сніг посеред весни: добірка фото із засніжених Карпат
-
11:08Пожежа в Чорнобильській зоні: останні новини та фото з епіцентру подій
-
09:35Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 14 квітня
-
07:15Погода в Україні 14 квітня: нове похолодання та дощі
- 13 квітня
-
21:21Названий термін відновлення подорожей по світу
-
19:24Готуються ночами: у Міносвіти пояснили помилки в онлайн-уроках
-
17:22Меган Маркл і принц Гаррі придбали у США розкішний особняк: фото
-
15:00Всесвітній день рок-н-ролу: найкращі фільми про музикантів
-
12:50Дихальна вправа, яка нібито визначає наявність в організмі COVID-19, виявилася фейком
-
09:20Голос країни 10 сезон 13 випуск: як пройшли вокальні нокаути учасників
-
07:28Погода в Україні 13 квітня: точний прогноз по містах
- 12 квітня
-
21:51Названі найпопулярніші авто серед українських водіїв
-
19:25Стало відомо, від яких покупок українці відмовляються під час карантину
-
17:49Зворушливий знімок пожежних з Чорнобиля вразив мережу
-
15:23Гороскоп на цей тиждень 13 – 19 квітня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
13:29Антидепресивний плейлист: популярні пісні, які підіймуть настрій
-
11:00День космонавтики: 5 найкращих фільмів про космос та астронавтів